林鄭對話會在一片噓聲中舉行，場內外都有示威者，大量區議員杯葛，出席人數當然比預期的少，政府大可以說每人不止十六秒的發言時間，自欺欺人。不過，無論大家說甚麼，林鄭都只是用五分鐘綜合回應，而且內容空泛，這根本不是對話會，互動交流接近零，不如叫區議員直接交陳述文件更加省時，不用做一場大龍鳳。

其實當天有另一群人更加想和林鄭對話，就是本來是興致勃勃想下注的馬迷，周三夜馬賽事突然取消，令他們掃興而回。鄧小平不是說過「馬照跑、舞照跳」嗎？說好的香港「五十年不變」呢？回歸才廿二年，政府已不能保障我們的生活方式。

這次取消賽事，原因是網民揚言會去狙擊一名議員名下賽駒，令馬會擔憂會造成安全威脅，試想想如果有人用雷射筆射向馬匹造成險象，又或者出現衝突需要發射催淚煙，會嚴重影響賽駒的身體健康。取消賽事的決定令人理解，馬迷只能埋怨造成這樣局面的元兇。首先當然是搗亂香港的暴徒，為求達到政治目的，不擇手段，基本上和恐怖分子分別不大。馬會是受害者，馬迷是受害者，誰在縱容這些暴徒為所欲為呢？憤怒的馬迷應該走去問問林鄭，是誰一再跪低，馬季開鑼日特首盃都龜縮不敢去做頒獎嘉賓？

這次事件可能只是個開始，下一次類似背景的賽駒報名的時候，幾可肯定又會造成另一場示威，是否到時又要用同一處理方法，向示威者示弱呢？「馬照跑、舞照跳」，香港的夜總會及舞廳隨着經濟走下坡，絕大部分結業。尖沙咀的霓虹燈不復當年色彩，燈紅酒綠、醉生夢死的日子已經過去，現在只剩頹垣敗瓦，再這樣亂下去，賽馬事業亦都肯定受到影響。以跑馬及跳舞去代表香港的繁榮，可能很表面，但卻是最直接。一國兩制，內地很多人渴望有跑馬而不可得，香港人卻不珍惜自己擁有的東西，實在愚不可及。