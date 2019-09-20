特首林鄭月娥宣布撤回《逃犯條例》修訂草案，經過與她友好的「有心人」閉門會商後，開始所謂建構對話平台工作，第一場「政治對話」前日在政府總部舉行，對象是全港十八區四百多名區議員，但只有不到一百人出席，而且絕大部分是建制派議員。儘管泛民主派政黨揚言杯葛，但亦有少數泛民議員到場以言語「狙擊」林鄭。

「政治對話」不是應該開門見山，知無不言，言無不盡的嗎？為甚麼要諸多限制呢？據有份出席的區議員透露，除了特首林鄭月娥出席，政務司司長張建宗、政制及內地事務局局長聶德權、勞工及福利局局長羅致光、民政事務局局長劉江華、運輸及房屋局局長陳帆、食衞局副局長徐德義亦有出席。區議員在出發前收到民政事務處發出的「場地守則」，當中列舉四點守則，包括未經主辦單位許可，參加者不可帶主辦單位認為可能影響活動進行或對在場人士造成滋擾或危險的物品進場，包括「體積過大」的物件如頭盔，揚聲器或擴音器都禁止入內，主辦單位可要求暫存物件。參加者亦不可在場派發單張，亦不得故意阻塞出入口。未知是否怕再有錄音流出，守則列明場內禁止錄音、錄影及直播。之前更有出席者抗議被搜查隨身物品。此外，對話會時間極短，被認為不尊重出席的區議員，令對話會成效存疑。此次閉門「政治對話」言不及義，如此這般的政治公關騷實在太爛。

除了與區議員「對話」，亦有「社區對話」，據報道，第一場社區對話將於九月廿六日在灣仔舉行，對話會公開進行。林鄭月娥較早前曾表示要與司局長走入社區，並會以三種形式對話，包括在不同地區舉行，讓市民自由報名去參與對話，對話會盡量公開，每場對話預計一百至二百人，若報名人數超額，會透過抽籤分配名額。不過她又說「有人會動員來等我」，而她和同事都有足夠的心理準備。看來被抽中可與她或司局級官員「對話」的市民，恐怕都同樣要有足夠的心理準備，屆時會有大量的防暴警察和速龍小隊在現場戒備，食煙（催淚煙）中彈（橡膠子彈、布袋彈）的機會不是沒有！

林鄭政府日暮途窮，甚至是苟延殘喘，除了三萬警隊一無所有，只能放任警隊嚴打、重擊反政府示威者，「止暴制亂」不但完全無法「取得勝利成功」，而親共愛國的組織頻頻出動，與年輕示威者不斷有肢體衝突，暴力「私了」事件層出不窮，殃及無辜。此時此際，「政治對話」的基礎薄弱，「政治對話」的效果成疑；林鄭政府毫無誠信，管治權威弱不禁風，還要搞這種政治公關騷，真是不知人間何世！