財爺陳茂波接受內地官媒專訪，重彈其「香港第三季經濟陷入衰退」的舊調。香港經濟有幾差，從內地幾近沒有旅行團訪港，兩大主題公園遊客疏落，五星級酒店大劈價，旺區吉舖湧現，零售餐飲生意淡靜可見一斑。而且經濟是一環扣一環，很快就會蔓延至各行各業，減薪潮、裁員潮很快就會成真。財爺一味「得把口」，如何帶領香港走出困局，才是這些月入幾十萬的「精英」該做的事。

數據顯示，九月首兩星期內地訪港團大跌九成，十一假期未有一團內地客。有些香港人對此喜不自勝，認為終於趕走大陸客可以還港人耳根清淨。沒錯，內地客有很多不文明行為，人數太多而港府又欠缺配套規劃，為市民帶來很多生活不便，令人吃不消。但正如錢幣有正反兩面，香港產業結構單調，對內地極為依賴，內地旅客一下子不來香港，對經濟打擊巨大，香港人恐怕很快就會「餓死」。

這絕非危言聳聽。現在導遊、酒店從業員要被迫放無薪假，繼續沒有起色就會被裁；零售餐飲商店即使不至於即刻倒閉，裁減人手、減薪、減少分店也是必然之事。連帶影響物流、廣告、傳媒、貿易、地產、金融等等，香港人想不攬炒也不行。

有從事物流業的朋友告知，其內地客人最近都拒絕經香港機場運貨去外地，內地旅客來港申請又遲遲不獲批，中央似乎已下定決心讓香港自生自滅。對於政客、暴徒及縱暴市民來說，這是求仁得仁，但對於無辜打工仔來說，這是替人受災，香港人真的要逆來順受嗎？

港府無能靠不住，政客無恥靠不住，中央袖手靠不住，香港人只能自己香港自己救。惟有將止暴制亂的聲音大聲說出來，不容香港只有一種聲音，不容黑色恐怖為所欲為，對暴力行為說不，對蒙面暴徒說不，對反對派政客說不，將他們趕出議事廳，香港才有九死一生的希望。