近日，國家主席習近平接見澳門候任行政長官賀一誠，借該場合告訴世人：「一國兩制」是完全行得通、辦得到、得人心的。

正值香港反對修訂《逃犯條例》運動期間，主席如此放言，所謂「一葉落而知天下秋」，建制派中有期望中央出動武警助港平亂者，可以休矣。看來北京會繼續讓「港人治港」，亂事治得了、治不了，表面上仍是特區政府的事，阿爺則半抽離，作壁上觀。

不但建制派，甚至有部分反政府的年輕人也對我說，他們寧可盡快在香港實行「一國一制」。小伙子們如是說，或許只是出於氣憤，但確實有不少人對特區政府甚為失望，他們討厭當前的領導班子尤甚於討厭中共政權，若要二擇其一，有的便索性選擇「京人治港」。

然而，除非香港局勢完全失控，否則中央不會在港實施「一國一制」，即使在八月情況最危急時，本欄仍是堅持此說。已故中共領導人鄧小平一生留下兩大功業，一者是改革開放，一者是「一國兩制」。當代領導層之中，個個都是改革開放的受益人，試問誰又敢輕易取消鄧老爺子的另一大功業？哪怕只是在短期內放棄「兩制」，一、兩年後便恢復，也不容易下此決心，面對香港眼前危局，就只能摸着石頭過河。

若以帝王心術觀之，「一國兩制」行得通、行不通，實驗未足五十年，難以斷言成效。此制不是現屆領導班子所創，在實施過程中即使有缺失，也不全是當代領導人的責任，歷史上未必要擔上罵名。但如果「兩制」在我手上所毀，由我親口宣布取消，此事則可大可小，將來的黨史專家如何評價，實在難以預料，聰明的人自然不想蹚這渾水。

況且，香港與澳門同時實施「兩制」，然而香港卻特別多亂子，可見主要是此地領導班子的責任，未必是制度本身的問題。