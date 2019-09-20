香港步入衰世，這個已不必懷疑！一個衰世，異象特多，而人心虛怯，不但杯弓蛇影，甚至風吹草動都會以為地球傾覆，世界末日已到！

看官，家陣香港發生咁多事，已非常理可以解釋。「一國兩制」已變形走樣，鄧小平當年承諾回歸後「馬照跑，舞照跳」，但正如本報「正論」所說，「馬不跑兮舞不跳，大限未到已改變」，講起都傷心，香港的繁榮已被雨打風吹去，紙醉金迷的「大富豪」早已不存在，而日前馬會竟因「單人匹馬」的問題而取消周三全晚八場賽事，除了不可思議，更反映人心虛怯，易碎過玻璃，脆弱過豆腐。

人心若然虛怯到如此地步，特區政府還能夠撐多久？林鄭月娥的所謂「對話好過對抗」，搵幾個廢柴高官搞幾場「對話」騷就可以修補社會大撕裂？警民衝突就會化為祥雲瑞氣？反正打死老朽也不會相信！林鄭若然以自欺欺人嘅鴕鳥手法治港，只會進一步把香港推向懸崖邊緣，車毀人亡必矣！

睇吓今日香港，亂象災異多如牛毛，港鐵列車出軌，斷開兩截，路軌發現多條裂縫！多區鼠患嚴重，紅磡更有食肆群鼠開派對，完全唔怕人！這令老朽聯想到香港大專教育之失敗，「老鼠惡過貓」，學生一唔滿意就圍堵、破壞校長室，粗言穢語辱罵教授，校長、老師淪為病貓，仲講乜「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」？納稅人養一班野蠻人叫「大學生」，教育所為何事？思之悚然。

晚清衰世有個故事：宣統繼位時，百官朝賀，得幾歲大嘅小皇帝係咁喊，硬係要離開龍椅，據講凡三次之多。站在佢後邊嘅生父，惟有一次又一次按着他，口中不斷說：「別鬧別鬧，只坐一會兒！」結果也真的只坐一會兒，紫禁城便落下了最後一抹月色！香港衰世若再持續，林鄭可以再舉辦幾次對話？別鬧了，馬不跑兮舞不跳，十一煙花又不放，維多利亞港的月色還有啥好賞？