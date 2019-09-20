繼去年的「東方-2018」之後，解放軍今年又參加了俄羅斯「中央-2019」多國聯合軍演。在這次演習中，解放軍罕有地與俄軍一同出現在歐洲及高加索一側，展開反恐協同作戰。整個軍演調動了上萬名軍人、二百五十輛坦克及各類飛機軍艦，外間難免會問：反恐需要中俄如此大陣仗嗎？

從參演國來判斷，除中俄之外還包括吉爾吉斯、哈薩克、塔吉克斯坦以及烏茲別克等中亞國家，以及印度、巴基斯坦兩大南亞國家。就軍事規模而言，今次仍舊以俄軍為主，解放軍則肯定是外國參演部隊的主力。中方為此出動了西部戰區陸軍第七十六集團軍的一個重裝合成旅，該部配備96A坦克和04步兵戰車，並曾於一五年參加過中國最高難度的朱日和對抗演習。

綜合上述情況，可以闡釋為：中俄正為中亞及南亞地區可能出現的重大恐怖主義活動作軍事準備，而這項準備得到區內當前各國政府的認可及支持，因此哪怕是印巴兩個針鋒相對的敵手，也暫時放下分歧而參加了軍演。而且，中俄等國假設這股恐怖主義力量具有伊斯蘭國（IS）的高強度對抗能力。IS冒起時，戰鬥力是難以置信的強悍。不管這些IS黨羽據稱是從伊拉克戰場，還是從更早的車臣、阿富汗戰場取得作戰經驗，他們有能力駕駛坦克，而且具備防空能力。

表面上像是雜牌軍的IS武裝，能夠同時擊潰伊拉克、伊朗及敍利亞政府軍，然後集體處決數以千計戰俘。敍利亞在遭受這波打擊後陷入連年內戰，當政府軍最終費了九牛二虎之力，在俄國支援下發動反攻時，IS仍有實力依據坦克，與敍軍在城市大打焦土戰。

事實上，IS相當一部分兵源來自中亞的前蘇聯加盟國、南亞的極端回教組織、東突組織等，其影響力還憑藉緬甸等東南亞國家的內部宗教、社會矛盾，向馬來半島伸延。「中央-2019」的上演，無疑折射了參演國家對IS捲土重來的擔憂。