內地反腐再現新動向。近期多名落台官員，被指在宗教事務中出現問題。九月十六日，武漢市委常委兼漢南區委書記胡洪春被開除黨籍、公職，罪名之一是：貫徹落實宗教事務管理法規不力，對轄區內違規建設宗教活動場所、「宗教造佛」失察失管。十七日，同樣被開除黨籍的貴陽市政協副主席兼白雲區委書記楊明晉，罪名亦包括：違反國家宗教政策、參加迷信活動等。

自中共十八大後的反腐風暴以來，各種新提法、新詞彙不斷。譬如，風暴初期，大多數官員都有「通姦」、「情人」等名目，甚至像山西某女市長「與多名上下級保持情人關係」，這種細節化、通俗式樣的表述吸引了公眾的高度關注，也具備強大的輿論殺傷力，對涉案人員是極大的震懾，對於迅速推進反腐風暴烈度，發揮作用不小。而後隨着反腐進展，對個人生活問題着墨減少，籠統以「權色交易」、「不正當關係」等稱之，更多突出政治問題，如「兩面人」、「不老實」、「忘記初心」之類。

可以說，詞彙的變化，是觀察反腐重心的一個窗口。以往，宗教問題在新疆等地的官員多發，而如今湖北、貴州等落台官員也集中着墨在宗教問題，顯示了這項工作的加碼。

事實上，在去年中央巡視組對各省的巡視中，宗教就已經被列作整改重點。例如山東省委就在巡視中表態，要堅決抵禦非法宗教傳播，開展全省宗教工作自查督查、宗教政策法規大宣講，禁止黨員信仰宗教，防止宗教向大學傳播等。山東並非民族宗教集中區，也要如此大陣仗，至於寧夏等民族地區力度就更大了，可想而知宗教如今所佔分量之重。

而近期宗教領域的高層動向、重大活動不斷。九月十日，全國政協主席汪洋在江西主持召開宗教工作座談會，要求把宗教工作納入各級黨委重要議事日程，加強統籌，壓實責任，確保宗教有人抓、有人做。今年四月，汪洋就曾在河南專題調研宗教工作。五月，中央在北京舉辦了高規格的「省部級幹部民族宗教工作專題研討班」。七月，全國政協就「依法加強和創新寺觀教堂管理」進行協商議政，強調寺觀教堂違規建設、非法場所屢禁不止，基層不願管、不敢管、不會管現象還廣泛存在，並且提出要充分利用互聯網大數據等手段，搭建宗教管理平台，加強對寺觀教堂的管理。

如此高規格、高頻率的宗教部署舉措，除了少數民族地區，在以往是不多見的。因此，近期多位官員涉宗教問題落台，亦是樹立反面典型，以儆效尤，督促官員站隊、對標，胡洪春、楊明晉等人可謂是正好撞到了槍口上。

管控宗教，既是出於社會維穩需要，又是防範意識形態滲透、爭奪話語權的重要一環。如今隨着高層重提「鬥爭」，宗教領域亮劍就在情理之中。在去年機構改革中，將國家宗教局撤併入中央統戰部，國家民族事務委員會劃歸統戰部領導，從國務院系統剝離，由黨直管，就是先手棋。