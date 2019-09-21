功夫茶：氣候危機掀怒潮　港府一味做逃犯

有個少女，手中無兵無將，竟可令四海翻騰雲水怒，喺全球百多個國家發起示威活動？功夫茶當然唔係講緊香港嗰班暴徒喇，而係早前發起抗議氣候變化罷課行動嘅瑞典十六歲少女通貝里。呢，幾日前佢剛獲國際特赦組織頒發良心大使獎，認真巴閉。

因為擔心氣候變化為人類帶來生態危機，趁住聯合國召開氣候行動峰會前夕，佢號召全球城市發起罷工、罷課以及和平示威活動，呼籲政府採取應對行動。喺佢登高一呼下，「全球氣候罷工」有一百五十多個國家參與，有人形容係全球史上為氣候變化危機而發起嘅最大型示威，亦係首次有成人參與學生發起嘅大型示威活動，香港呢個示威之都，亦有環保團體參與其盛噃！

呢，係人都知，港府對抗氣候變化「認知高，行動少」，即係廢柴高官一向畀市民嘅印象：講就天下無敵，做就有心無力。尋日就有國際關注氣候變化組織喺中環海濱發起全球氣候大示威活動，要求政府大幅增加可再生能源比例，減緩氣候變化喎。

可惜啊，要廢柴政府增加再生能源比例，即係等同向和尚借梳；要廢柴政府果斷推行有效措施，畀大眾定期監察政府，即係等同對牛彈琴，甚且衰過對牛彈琴。唔係咩，隻牛聞琴聲或者仲識得揈吓條尾，而冇心冇肺嘅廢柴政府根本全無反應，否則「氣候逃犯」呢個朵點嚟呀！

各位街坊，香港嘅空氣質素敢問幾時有好過？尤其銅鑼灣、中環、旺角、東涌等重災區，一般及路邊空氣監測站嘅空氣質素健康指數經常都係「嚴重」水平；環保署淨係識齋吠啲污染物喺內地珠江三角洲區域形成，即係姓賴啫！阿哥，呢啲喃嘸市民聽足幾十年喇，問題係政府搞環保，愈搞個天愈黑，隨着催淚煙圍城，功夫茶擔心連霧霾都降臨香江，藍天白雲就好似阿崩叫狗咁，愈叫愈走！

呢呢呢，仲有嗰位環境局局長黃錦星，推動環保政策兩招了，一係甩轆、一係爛尾；至叻寓禁於徵，一味擾民！嗱，膠袋徵費後堆填區膠袋數量不跌反升；建築廢料徵費後啲建築廢料丟通街；「四電一腦」搞到「廢電器圍城」立立亂，兼且趕絕收買佬冇得撈。

功夫茶警告黃局長，咪得把口笑吟吟「雨後樹更青」，搞唔好空氣污染，你就「雨後頭更痕」，唔該自己兜巴星！仲成日認屎認屁，話自己好環保唔使交電費喎，好心啦！酷熱天氣警告下，你去瞓三日冇冷氣嘅劏房，試吓焗住桑拿用汗水沖涼嘅滋味，連水費都唔使交添，哼！