世界視線：黑歷史頻頻曝光　杜魯多選情添憂

加拿大總理杜魯多被踢爆在未踏足政壇前，一張塗上啡色皮膚扮阿拉丁的學校派對照片曝光，為當地下月舉行的大選投下震撼彈。深陷干預司法醜聞的杜魯多原本已陷於苦戰，加上他一向把自己包裝成關懷弱勢、提倡種族多元的進步政客，這段「黑歷史」對選情造成的負面影響，不容小覷。

杜魯多事後第一時間向公眾道歉，強調自己當時並不認為那是種族歧視的行為，但現已清楚認識到問題的嚴重性，他當初應該更明白事理。

杜魯多的解畫頗有點「年少無知」的意味。然而不可不知的是，當年在中學任教的杜氏已近而立之年，很難以「不知者不罪」開脫。更要命的是，媒體這兩天不斷刊出杜魯多在多個場合把臉塗黑的照片，其中一次據說會上數十名賓客，唯獨杜魯多作此打扮，給人的印象是他並非「心血來潮」，而很可能是個「慣犯」。

撇開道德不談，單從危機處理角度分析事件，杜魯多團隊也有失算之嫌。在種族議題十分敏感的今天，白人政客化裝成有色人種取樂，肯定會被罵個狗血淋頭。美國維珍尼亞州州長諾瑟姆今年初被踢爆在大學醫學院求學期間，拍下化裝成黑人及三K黨員的照片，一度被要求下台。白人刻意扮黑人固然不能接受，美國路易斯安那州兩名白人警員多年前為潛入黑人販毒團夥，把身體塗黑，成功拘捕多人，當年被當作「緝毒英雄」被大肆報道，近日媒體舊事重提，卻被打成「種族主義者」。實情是當地只有寥寥數名黑人警員，身份早為匪幫知悉，白人臥底之舉絕對師出有名，但仍難逃公眾譴責。

如果杜魯多的種族歧視行為只是個別事件，或許可以「自我引爆」，主動尋求原諒止損，但接二連三的犯錯，或許只能寄望幸運之神眷顧。結果大家都看到了，距離大選尚有一個月，反對黨肯定藉此緊咬杜魯多不放，特別是保守黨領袖謝爾早前一段抨擊同性婚姻的片段曝光，讓他身處輿論的風口浪尖，如今終於可以轉守為攻。面對「海軍鬥水兵」的候選人，選民如何「兩害相權取其輕」，很快便有分曉。