正論：收回土地惹爭議　最怕兩面不討好

反修例風暴掀起連場腥風血雨，特區政府無計可施，欲借房屋問題轉移視線，挽回民望。繼推出一手樓空置稅後，最近又欲引用《收回土地條例》增加土地供應，加快興建公屋。誠然，房屋問題是社會百病之源，任何增加供應的手段都不應放過，但此舉既激起利益集團不滿，又有小地主擔心被迫遷，倘處理不當，隨時引爆新一輪民怨。

猶記得，港府今年初推銷「土地共享先導計劃」，為公私營合作大唱讚歌之際，外界早就質疑為何不直接引用《收回土地條例》向發展商收地，避免官商勾結的嫌疑。當時林鄭月娥持反對態度，聲稱引用條例費時失事，可能導致大量司法覆核。時移勢易，港府如今淪為殘廢政府，當日被視為不切實際的條例頓成救命稻草，建制派提出建議後，港府打蛇隨棍上表示積極考慮。官字兩個口，今日的我打倒昨日的我，令人嘆為觀止。

事實上，港府過去不但不是鮮有引用有關條例，反而多次引用，回歸後最少一百六十九次刊憲，簡單如興建排水渠都引用此例，不過對象大多是無權無勢的小地主，對發展商囤積居奇則隻眼開隻眼閉，對鄉紳違規發展棕地更是視若無睹，可見擔心引起司法覆核是假，欺軟怕硬、欺善怕惡才是真。

這就難怪，關注組織對引用條例增加土地供應不感樂觀，反而質疑港府收地有選擇性，對沒有議價能力的小地主、小農民不公平，要求必須根據劃一標準引用條例；又質疑《收回土地條例》與土地共享計劃互相矛盾，前者打擊囤地，後者助長囤地，到頭來都是大財團主導和得益。

這些質疑並非沒有根據，當年港府收回元朗菜園村和橫洲引發軒然大波，教訓不可謂不深刻，現時社會氣氛比當年更差，港府民望比當年更低，萬一收地處理不當，隨時激起更大民怨，刺激更多人上街，令管治更加艱難。至於發展商對港府此舉同樣意見不一，地產發展商會認為收地增加供應是好事，但代表業界的立法會議員則批評港府藉着「打地產商」挽救民望，只會製造矛盾。一個唱白臉，一個唱黑臉，可見利益集團未必真心誠意贊成政府收地，最終會否好事多磨，誰也說不準。

不管怎麼說，本港房屋問題極為嚴峻，公屋輪候時間沒有最長、只有更長，無殼蝸牛活在水深火熱之中，港府想方設法增加土地和房屋供應始終是好事。怕只怕弱勢政府百事哀，做事有姿勢無實際，到頭來收地阻力重重，增加供應事與願違，甚至因為動作過多而進一步打擊經濟，拖累樓市，香港勢必亂上加亂。

不管黑貓白貓，能捉老鼠就是好貓。解決房屋問題必須多管齊下，既然收地和建屋過程漫長，遠水難救近火，港府何不接納政黨建議，重推租務管制協助劏房戶和中產解決燃眉之急？近七成受訪市民贊成重推租管或租金扣稅，林鄭聽得入耳嗎？