林鄭月娥綏靖投降的路線導致了反修例暴亂愈演愈烈，導致了中央「止暴制亂」的指令成為空話，這是鐵一般的事實。她是怎麼想的，為何要這樣做？為此，反暴力民眾早已表示極大憤慨。林鄭的綏靖投降已使香港法治被沖得七零八落，經濟民生如水就下，社會秩序大亂，人心道德淪喪，社群撕裂，相互施暴，群眾鬥群眾到處蔓延，香港就要成為惡人當道、成為豺狼弱肉強食之世界。林鄭的做法，已使香港社會連基本的文明底線都已守不住，文明大倒退也。

是的，香港被英夷殖民統治超過一百五十年，有反中、反共的深厚土壤。回歸二十多年，在「港人治港」的無能管治下，社會矛盾叢生，尖銳複雜。居心叵測的反對派又把無能港人的混帳治港極盡「禍水向北引」之能事，煽動民眾反共、反華，掀起風波動亂，乘機奪權。

在今次反修例事件中，香港必出現有組織、有領導的暴徒，通過暴亂衝擊政府管治、現有秩序和法治，造成巨大破壞，達到政治目的，這是毫不奇怪的。對此，任何一個「正常」的執政者都知道要用強而有力的法治手段首先平亂，懲處暴亂分子，追究策劃暴亂的幕後黑手。然而，林鄭月娥很不正常，反正道而行之。她一下子就跪低投降，向暴亂者「檢討認錯」，直接出賣在前線曾經一度「抗暴」的警察。林鄭的做法向世人昭示了「暴亂有理」、「反暴亂有錯」的所謂「香港解決方式」，向世人昭示，在香港這個國際大都市不是警察捉賊，而是賊欺警察。林鄭月娥的極端反常，把香港推入了暴力深淵。

然而，林鄭還要為自己的所為無恥辯解，推卸責任，她私下對商界人士說，社會上有一派人覺得對示威者態度不夠堅定和強硬。她說，政府要考慮到大多數民眾的觀感和情緒，若手段過硬可能會激怒市民，適得其反。這裏，林鄭耍了兩個花招，一是她把自己對暴亂、暴徒的跪低投降「偷換」成「政府對示威者態度不夠強硬」；二是她「賴」市民不能接受對暴徒手段過硬，否則會被「激怒」。在此「老賴」之下，香港「活該」被暴亂所禍也。