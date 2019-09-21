「法令行則國治，法令弛則國亂」，這是再淺顯不過的道理。香港之所以亂到如此地步，正是因為法令廢弛，反對派夠惡夠大聲，彷彿就代表着真理，就可以凌駕法律，就可以為所欲為。於是乎，無論是否獲警方發出不反對通知書，他們都照樣遊行示威，儼然成為常態，漢奸黎甚至公然叫囂「要拉畀佢拉囉」，明剃警方眼眉，而警方卻視若無睹，任其橫行霸道，果然是貓怕老鼠人怕曱甴。

很明顯，「不反對通知書」制度已名存實亡，反對派根本沒有必要再申請，反正想遊行就遊行，隨時隨地都可以；警方既不敢阻止，也不敢執法，更不敢追究，何必多此一舉。縱使每次遊行都演變成暴亂，黑衣暴徒到處破壞、肆意縱火、行兇打人，警方往往也袖手旁觀，最多只是事後譴責幾句，連賊過興兵也談不上。當然，這不能全怪警方，他們顯然有難言之隱，三個多月來拘捕了一千多人，至今沒有一名暴徒受到法律制裁，前線警員流血流汗，到頭來吃力不討好，反而隨時被起底恐嚇甚至圍毆，誰還願意執法。

說來實在可悲，香港一直以法治社會自詡，一切按照規章制度辦事，如今禮崩樂壞，法律廢弛，所有規章制度都被棄如敝屣，連執法者也放棄執法，香港變得愈來愈陌生，愈來愈恐怖。反對派叫囂「革命」、「光復」，說穿了就是破壞搗亂，就是無法無天，甚麼法治精神、核心價值，已變得一文不值。

好好的香港淪落至此，連法國前總理拉法蘭也看不過眼，指全世界都通過電視看到非常極端的暴力行為，這是一條死胡同，注定行不通。當美英等西方國家不斷煽風點火，為香港暴徒撐腰，唯獨法國政府沒有同流合污，更仗義執言，說明法國深受黃背心示威困擾，知道暴力行為對任何社會都是遺禍無窮。可惜言者諄諄，聽者藐藐，對邪毒上腦的香港暴徒而言，任何善意的提醒都只能是對牛彈琴。