最近香港市民無日安寧，天天出街都擔驚受怕，怕遇上暴力衝突，誤中副車，殺錯良民。而事實上這次示威暴潮已經有一批人如被「流彈」擊中，遍體鱗傷大出血，這就是個體小商戶。香港部分地區成為示威區，其中有商場人流驟減七成，整個商場水盡鵝飛，有些店舖每日生意額僅剩數百元，連交租也不能。有女東主絕望地表示，已經做好結業的準備。這些小商戶本身財力有限，支撐不了多長時間，相信新一波經濟衰退，他們首當其衝被淘汰。香港有一群人經常說要本土化，又假惺惺地高呼拯救小店，但現在最受影響的就是小店，當然大集團連鎖商舖亦大受打擊，只是他們較有條件去守，希望可以渡過難關。

暴力衝突嚇怕旅客，最近每一日竟然少過十個內地旅行團來港，跌幅超過九成，連鐵價不二的五星級酒店房間也要減價，跌至三位數的心理關口。旺角酒吧街冷冷清清，西洋菜南街店舖拍烏蠅。以前俗語有說「一節淡三墟」，現在天天有新名堂「示威活動」，恐怕淡市完結無期。本來各界都希望十一長假加上香港放煙花可以吸引多點內地遊客，但人家都會看新聞的，既然被示威者視為不受歡迎，有誰會貼錢買難受，亦不用長途跋涉來冒生命危險去遊玩吧？政府早前推出多項支援措施，對於小商戶作用不大，連小修小補、小恩小惠也談不上。就算有些業主肯減租，但長貧難顧，可以捱得半年，之後又如何呢？這次示威暴潮反映結構性問題，只有政府才有能力解決。林鄭仍妄想從政治層面去安撫暴民，其實她最應該去的就是各大小商場，與店舖經營者親身對話，了解他們的苦況，再作出比較貼地的救市措施。

小商戶是真金白銀投資貢獻香港社會，與其聆聽所謂「五大訴求缺一不可」，倒不如聆聽在垂死中掙扎的商戶訴求，那些才真正是「缺一不可」。