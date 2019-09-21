民進黨政府揭櫫「捍衞主權」大旗，又為了選舉不斷派發「杧果乾」（「亡國感」），提升台灣民眾「中共亡我之心不死」的危機意識，但蔡英文就任總統三年多，「連斷七國」，外交部長吳釗燮成為名副其實的「斷交部長」，每次公開露面都是宣布失去邦交國，只要說同樣的台詞：斷交國「因財失義」加上「中共施壓」，就可以解窘。從無就拚外交失敗表現歉疚之意，昨日請辭又獲「慰留」。這也許就是「台灣特色的民主政治」！

繼所羅門群島後，基里巴斯昨又宣布與台灣斷交。九十小時內失去兩個邦交國，蔡英文政府三年斷七國，現只剩十五個邦交國，堪稱台灣外交史上最大挫敗。馬英九執政時期八年僅斷一國（岡比亞），當年民進黨嘲笑馬英九「外交休克」，曾自稱「外交史上最強」的民進黨，今天不知如何面對國人？

吳釗燮昨日中午在記者會中表示：「基里巴斯政府自即日正式通知我方，與我國斷絕外交關係，對基國政府不顧多年來中華民國台灣政府的多方協助與情誼，我方至感遺憾並予強烈譴責。」之後，總統府發言人丁允恭亦召開記者會，表示對基里巴斯共和國終止與中華民國的外交關係，表達深切遺憾。丁允恭指出：「對於基國政府因索求不當金援未果，並因中國金錢外交攻勢而與我斷交，我們表達嚴正的譴責。」丁允恭更嚴厲譴責大陸企圖以外交攻勢威逼台灣的圖謀，指大陸在台灣舉辦總統與立法委員大選前夕，日趨強化其外交打壓手段，意圖干預台灣民主選舉進行的目的昭然若揭。除一如以往為外交挫敗找藉口，更不忘拉抬選情。

陳水扁兩任總統八年，再加小英三年，民進黨執政的十一年多，失去十六個友邦，馬英九執政八年僅失一國，民進黨不會承認是「外交敗家子」，因為他們認為這是大陸用力打擊「台灣人政權」，而對國民黨這個「外來政權」放水。這樣的邏輯十分奇怪。中華人民共和國，一九七一年在國際姑息逆流下，取代中華民國在聯合國的「中國」席位，其後持續有不少國家與中華民國斷交，兩蔣時代的國民黨當局秉諸「漢賊不兩立」的原則，堅持「三不政策」，兩岸對峙成敵對狀態，朝野上下「莊敬自強，處變不驚」，何曾喪失「主權獨立」的尊嚴？冷戰結束後，「中國崛起」，對台政策亦由「武統」轉而「和統」，但在國際社會以各種方式和手段孤立台灣的做法從未變改。

面對雪崩式斷交，民進黨政府只要繼續說都是因為「中共打壓」，以及斷交國的「見利忘義」，就不必承擔外交挫敗的責任。但是民眾會質疑：蔡英文不是說有她做總統，台灣主權保得住的嗎？