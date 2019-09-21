台灣在民進黨執政下實事沒幹過多少，政治操作倒不少，不是忙於抹黑韓國瑜，就是對香港亂局攙一腳，與對岸關係更陷於冰點。所謂得道多助，失道寡助，台灣話咁快又失去多一個邦交國。繼所羅門群島與台灣斷交後，另一太平洋島國基里巴斯也與台灣斷交，是蔡英文上任以來失去的第七個邦交國。目前台灣邦交國僅餘下十五個，「零」邦交國恐怕不是夢。

當然，民進黨例牌歸咎於大陸打壓，但看一看其前任，馬英九政府落台前，台灣邦交國尚有廿二個，蔡政府三年來竟失掉三分之一，甚至在短短一星期內失掉兩國，那不是蔡政府的問題是甚麼？難為蔡英文開口埋口「捍衞台灣主權」，卻連捍衞邦交國都做不到，笑大人個口。

沒錯，大陸的確實行金錢外交，那又如何？基里巴斯曾向台灣提出以贈款方式協助購買民航機，但台灣莫財而拒絕，反觀大陸十分疏爽，不僅協助基國購買民航機，更送上商業渡輪；而所羅門群島最近亦得到大陸逾八億美元投資當地基建工程，台灣有這種實力嗎？

金錢不是萬能，無錢則萬萬不能。台灣連本土經濟也搞不好，大學生長年無法擺脫「22K」魔咒，除了酸言酸語，民進黨根本拿不出改善兩岸關係的方法，遑論鞏固外交實力。如今連大陸旅客都不再赴台，台灣經濟更加脆弱，蔡英文以為靠其「新南向政策」，招攬比台灣更窮的南亞旅客訪台就能振興經濟，那是愚弄群眾，事實是很多南亞旅客藉來台灣當黑工，造成更多的社會和治安的問題而已。

中國是世界第二大經濟體，是誰也不能忽視的事實，台灣以為靠攏美國就能在台獨路上愈走愈遠，怎可能不碰到一鼻子灰？美國視台灣為遏華棋子和提款機，只知向台傾銷過期軍備。觀乎山姆大叔連北韓、伊朗都不敢真打，從阿富汗撤軍唯恐不及，兩岸一旦開戰，美軍會幫台灣？不要發夢了。