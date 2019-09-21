台灣鴻海集團前董事長郭台銘決定放棄參選總統，棄選聲明不無怨懟。他在短片中說，惡質的選舉風氣與盛行的民粹主義，使自己不願再參與政治鬧劇。但在短片發布後半小時，又將「政治鬧劇」四字刪去。

刪去的或許才是精華，台灣的惡質選舉風氣加政治鬧劇，是本欄每隔幾個月就要罵一次的話題，一罵數年，郭台銘卻要親身參與後才明白，未免太過後知後覺。

民主制度最該用作挑選出色的政治人才，今日台灣卻用作挑選最出彩的政壇戲子。前總統陳水扁在選舉舞台上穿超人服飾而換來群眾叫好，從那時起，我就知道寶島的選舉已走上了做騷之路。

大半年前，韓國瑜剛就任高雄市長，聲望如日中天，是整個寶島的希望所繫，部分香港人更傻裏傻氣，慨嘆此地沒有普選，否則也可以選出這樣一個傑出人才，帶領大家走出困局。筆者大抵是香港最早一個敢狠批「韓神」的時評人，此君比陳水扁更輕佻浮躁，能贏得選舉，只因為會做戲，但會做戲的人不一定會做事。寶島一家知名雜誌公布最新民調，台灣二十二個縣市長的滿意度，韓國瑜排在最尾，今天的高雄市民終於明白，自己是給他騙了。

所以，郭台銘說台灣的政治是鬧劇，形容恰如其分。不過，來說是非者，便是是非人，他在競逐黨內總統候選人的過程中，不也是在上演鬧劇？郭先生曾表示，參選是因為得到天后娘娘的夢示。堂堂七尺男兒，選就選，不選就不選，弄神弄鬼的，豈不貽人笑話？如今棄選了，還得讓神明背上不靈驗的污名，試問郭先生情何以堪？

早前，郭台銘參選心切，為討好民眾，曾經在公眾場合蹲下來替記者結鞋繩。這樣矯情的做法，在西方民主社會實在少見，恐怕只有台灣才容得下這樣的政壇戲子。