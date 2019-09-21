反修訂《逃犯條例》風暴持續蔓延，除了社會嚴重撕裂，更為立竿見影嘅係本港旅遊業已被打殘，旅客卻步，好明顯係警民衝突持續升溫，政見不同的黨派互相毆鬥，正所謂「家醜外揚」，日日透過衞星轉播到全世界，硝煙瀰漫、示威者到處破壞、堵路放火，如此亂象，梗係嚇怕人喇！

唔好話遊客，依家港人自己都人心虛怯到僅一句網上傳言，就連馬都唔敢照跑，咁又難怪，連林鄭都唔敢出門恤髮逛商場，恍如被軟禁在禮賓府！「落區」與民對話都如臨大敵，禁呢樣禁嗰樣，人少少都要用已疲不能興嘅警力「睇場」，如此勞而無功嘅大龍鳳，搞來有銀用？

擺在面前嘅係社會紛擾動盪，酒店「十室八空」，家陣連十一煙花匯演都冇埋，節日黯然無顏色，昔日的盛事之都，今天淪為鬼域，進一步打擊旅遊、餐飲業。業界表示，本來希望煙花匯演有助增加海景餐廳生意及酒店入住率，現在希望落空，旅遊業雪上加霜，睇怕下個月起相關行業包括旅行社或要展開裁員。

呢！旅遊業唔掂，連帶打殘零售業，多區商場湧現吉舖潮。重災區銅鑼灣有商場近月出現最少半成吉舖，其餘如旺角、荃灣、葵芳等區，亦多吉舖，仍在辛苦經營嘅都大呻生意少咗六、七成，有啲要求業主減租，有啲已諗住執笠冇眼屎乾淨盲！

大家都睇到同感受得到，由於近排逢周六、日，必定有人出來「行街」玩嘢，一係就商場逼爆兩派政見不同人士，初則口角，繼而武鬥，商店不是提早拉閘，就是索性唔開檔，而市民出外消費意欲，肯定大大減弱！在如此連鎖反應下，市道梗係差啦！

如此內外交困下，仲有大漢奸如契弟黎、民主阿婆；小漢奸如黃之鋒、何韻詩爭相撲去找美爹唱衰香港，快啲通過《人權法》啦！嚴霜白草木，寒風晝夜起，林鄭仍在搞清談式對話，兒戲得叫人失笑！