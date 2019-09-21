十月二十一日就是加拿大國會選舉，剛好倒數一個月，每逢這種時勢都是黑材料爆發的好時機。尋求連任的總理杜魯多被翻舊帳，黑白照片上可見他在任教高中的才藝表演中打扮成阿拉伯人，將自己的臉塗成棕黑，對着鏡頭展露笑容。十八年前年少輕狂的他萬萬想不到當日的一個玩笑，會變成一個斷送他政治生涯的計時炸彈。

加拿大是一個移民社會，從官員的大合照上可充分體現甚麼是種族多元，種族歧視是政壇大忌諱，杜魯多雖然已承認昔日所犯過的錯和道歉，但似乎無力阻止罵火蔓延。對手保守黨亦打蛇隨棍上，黨魁謝爾直指他根本不適合管治這個國家。新民主黨黨魁、印度裔的辛格亦如獲至寶，趁機強調少數族裔所受過的屈辱，令種族牌霎時間成了大選主調。

禍不單行，「黑」材料接二連三地發放，最新一段影片顯示杜魯多再次塗黑自己，對着鏡頭眉開眼笑。二十四小時內三度爆料，背後當然有黑手有意為之，手法非常典型，目的都是想炒熱輿論，落井下石。事實上，杜魯多所統領的自由黨，聲勢已大不如前，暫時民調顯示只領先約兩個百分點，小小醜聞足以令他連任夢碎。他早前被揭干預司法，逼到司法部長請辭，掉轉槍頭指證他利用總理的權力救商家，已流失了不少中立票。

不過，不少明眼人都知道這是一場政治的人格謀殺，當時的無傷大雅來到今天的煞有介事，到底是進步還是倒退？社會銳意減少有色人種所受到的歧視，卻將膚色忌諱無限放大，上綱上線，甚至以此來吸納選票，攻擊政敵，這種歪風不是尤甚於實際上的歧視嗎？有記者詢問美國黑人對此事的看法，他們大多沒有感到冒犯，而是抱着看戲吃花生的心態，當成一齣政治鬧劇來看。這才是一種成熟的表現，洞悉了種族歧視只是惡之其一，惡之其二就是利用它以達到政治目的。種族歧視被禁忌化，多是拜後者所賜。