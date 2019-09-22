神州觀察：無可奈何友邦去　似曾相識美艦來

太平洋島國基里巴斯日前宣布與台灣斷交，並與中國大陸恢復外交關係，繼所羅門群島後，台灣在不足一周內再失去一個邦交國，也是蔡英文上台以來第七個和台灣斷交的國家，民進黨政府最擔心的斷交連鎖效應終於發生。

蔡英文上任以來，不斷有台灣邦交國轉向北京，迄今已有聖多美和普林西比、巴拿馬、多明尼加、布基納法索、薩爾瓦多、所羅門群島和基里巴斯先後宣布和台灣斷交，而所、基兩國與台斷交後，台灣邦交國數量下降至十五個。台灣目前的太平洋友邦僅剩帛琉、瑙魯、圖瓦盧和馬紹爾群島。

屋漏偏逢連夜雨，圖瓦盧也出現政局變動，親台總理日前下台，新政府隨時轉投大陸，圖台邦交生變幾成定局。面對斷交風波，蔡英文政府仍然歸咎於北京外交打壓，其實正是蔡英文近期高分貝批評中共，高調介入香港反修例示威，積極配合美國不斷在台海掀起緊張局勢，製造兩岸對立，反而讓北京找到藉口，突破第二島鏈，直插美國在南太平洋的後門，令區域平衡重新洗牌，反制美國的印太戰略。

太平洋地區向來是美國傳統勢力範圍，美國、澳洲更視南太平洋為「內海」，也曾是美國扭轉二戰局勢的主戰場之一，可見戰略位置的重要。而大陸此次一舉拿下兩個台灣邦交國，亦顯示北京的影響力已延伸至南太平洋，進入到美國與澳洲的傳統勢力範圍，表明這些南太平洋島國也不是僅受美、澳所影響。

長期以來，南太平洋國家基本靠美、澳援助，但這些島國至今仍是全球最不發達國家。而大陸崛起後則一直在南太平洋深耕，美國國會早前一份報告指，過去五年來，通過貿易、投資、發展援助以及旅遊，大陸擴大了與太平洋島國的經濟聯繫，已逐漸成為該地區重要力量之一，很多領域甚至已領先美國。

雖然基於國際影響力爭奪以及地緣政治的考慮，美、澳一直在對太平洋島國施壓，但並沒有改變太平洋島國與台斷交的態勢，從一個側面也說明在爭奪南太平洋的影響力方面，大陸與美、澳相比並未落下風。

蔡英文政府目前唯一能反制的就是再向美國求助，這在十多年前也許是一個選項，但如今美國經濟每況愈下，自顧尚且不暇，更遑論出動大兵替台獨保駕護航。當然，美國也要做做樣子、擺擺姿態，因而在基里巴斯與台灣斷交當日，美軍一艘軍艦就穿越台海，但美艦在台海已是常客，大陸早已見怪不怪，以目前大陸軍力根本就沒有威懾力，至多不過是為台獨勢力打打氣而已。隨着兩岸實力差距持續擴大，續有邦交國與台斷交已是大勢所趨，蔡政府想依靠美國挽救邦交國很難如願。