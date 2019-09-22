功夫茶：監管不力百毒侵　敗政衰過洋葱菌

豈有此理，香江衰世，特別多豈有此理嘅事：打着民主旗號破壞民主，光復香港原來要攬炒；律政司帶頭毀法治，愛國愛港一仆一碌，反中亂港有保護傘……你諗唔到嘅荒謬怪誕事，都可以喺特區親身經歷，同蒲松齡嘅聊齋有得揮，呢，話口未完，又爆出有三款消毒藥水驗出有細菌，攞嚟消毒反而會中毒，問你死未？

呢三款帶有「洋葱伯克氏菌」嘅消毒藥水，有兩款喺內地生產，另外一款更加係懷疑產地說明都造假嘅「山寨版」消毒藥水。當局話暫時有公立醫院同三間私家醫院發現有院外感染個案，一百八十四人已經中招。但有關方面又唔開名公布究竟有幾多間公立醫院，特別係邊啲大醫院有用呢幾款，市民賴咗嘢都唔知。呢個冇靈魂政府真係死性不改，乜都好似「擠牙膏」咁講啲唔講啲，邊間廠唔講，邊度源頭唔知，仲有冇其他款有事唔敢包，搞到社會恐慌，人人自危。

有藥劑師話呢種消毒藥水好普及，事件僅冰山一角，患糖尿足、癌症、各種傷口以及做手術嘅病人都好易中招。呢隻菌麻煩在對抗生素有抗藥性，免疫力弱嘅好似BB仔、老人家或長期病患者例如洗腎病人特別易感染，最新又有三個用心室輔助器嘅病人染菌，一旦細菌入血，出現敗血症就死得。最驚就係半生不死變成植物人，見者心酸，好似洋葱咁催淚，靠政府把關真係喊得一句句。就算大步檻過執番條命，想追討賠償，但山高皇帝遠，睇怕都似跑馬射蚊鬚，想中目標都難。

消毒藥水帶毒菌已經夠荒謬，更加荒謬嘅係，食物及衞生局局長陳肇始話「目前低濃度的消毒藥水並非法例規管行列」，即係話，冇監管，無王管，任由啲洋葱菌走入你血管。陳局長仲話會檢視現行規管是否足夠，吓，擺到明唔夠啦，仲要檢討啲乜啊？高薪養你哋呢班廢官，次次出事完先話檢討，永遠後知後覺，不知防患為何物，點對得住出糧畀你哋嘅市民？

香港已經好多樣嘢喺世界唔入流，但病毒污糟呢類衰嘢，就逆流力爭上游，大鼠戊肝傳染人，全球得八宗，香港獨佔七宗，加埋呢單國際罕有嘅消毒藥水帶毒，真係同第三世界競爭輝，市民以後唔使去越南、印度同巴基斯坦呢啲地方旅行㗎喇，喺本地一樣可以體驗落後地區嘅衞生風味。

以前就笑人哋大陸多病毒，依家唔止五十步笑一百步，直頭係青出於藍添，百毒匯香江，內地都要掉番轉甘拜下風。洋葱菌唔算冇得醫，但特區落喺班廢官手上就冇得救喇。國家進化到隨時都亮劍，香港就淪落到得番把屎坑關刀，文又唔得，武又唔得，畀啲廢官攞嚟自刎啦，一死以謝天下啊。