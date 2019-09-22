正論：國家尊嚴豈可侮　因何放任燒國旗

國旗、國徽、國歌，是國家主權的象徵，代表國家和民族的尊嚴，神聖不可侵犯。世界上任何一個地方的人民，斷斷不會做出侮辱自己國家尊嚴和踐踏國家主權的事，唯獨香港例外。反修例風暴爆發至今，幾乎每次暴亂都有人公然焚燒五星旗，甚至刻意讓傳媒直播，將違法暴行傳遍每個角落。人們看得義憤填膺，不禁要問，執法者呢？我們的執法者到底哪裏去了？

昨日的「屯門公園再光復」遊行又演變成堵路縱火和暴力衝擊，黑衣暴徒呼嘯而過，到處頹垣敗瓦。當他們途經屯門政府合署，隨即熟練地將文娛廣場旗杆上的五星旗拆除，並用打火機點火焚毀，旁邊歡呼掌聲雷動；及至傍晚時分，再有暴徒焚燒屯門大會堂的國旗，整個過程均被傳媒拍下，暴徒洋洋得意。類似一幕屢見不鮮，自7‧21暴徒首次衝擊中聯辦並塗污國徽後，五星旗便成為他們的攻擊目標，八月初有暴徒多次將尖沙咀五支旗杆的五星旗拆下並拋落海，此後更要火燒，火燒也有很多花款，用打火機燒有之，用火槍燒又有之，極盡侮辱之能事。

所見既可駭，所聞良可悲。五星旗是中華人民共和國的標誌，代表的是國家主權和民族尊嚴。香港是中國的地方，竟有人一次又一次在中國的地方焚燒五星旗，一次又一次侮辱國家尊嚴，踐踏國家主權，不僅令人憤怒，更令人感到深深的悲哀。香港國民教育徹底失敗已是不爭的事實，但暴徒之所以如此喪心病狂，肆無忌憚，最大原因還在於執法當局軟弱無能。既然警方一次又一次視若無睹，犯法沒有後果，法律還會有人遵守嗎？

《國旗及國徽條例》列明，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗畫、玷污、踐踏等方式侮辱國徽即屬違法，可處第五級罰款及監禁三年，是非常嚴重的刑事罪行。問題是，禁而不止，則刑罰侮。條文再多、懲罰再重也要有人執行，否則禁而不止，法律同廢紙無異。

別看五星旗掛滿香港大街小巷，但法律根本無法好好作出保護，執法人員亦從來無好好主動護旗。暴徒公然焚燒五星旗，暴行在鏡頭前讓人看得清清楚楚，但人們何曾看見警方即場執法？何曾對示威者即時進行圍捕？對於這些暴行，港府每次都是在深夜發出「嚴厲譴責」，警方則例牌表示「追究到底」，每次都是賊過興兵，說穿了是因循苟且，毫不正視。

君不見，即使過後有人被捕也只佔極少數，甚至是社會人士主動懸紅緝兇才發揮效果，更未見有人因此遭法庭重判。立法會議員鄭松泰過去曾經因為倒插五星旗及區旗被起訴，最終也不過輕罰五千元。示威者盡情侮辱，執法者盡情放縱，司法盡情放生，國家尊嚴豈能不蕩然無存？

世界上從來沒有一個地方，政府和執法者會容許人民肆意毀壞國旗，即使被某些人視為最自由民主的美國也不會，香港可謂開創國際先河。更有甚者，在香港唱國歌、舉五星旗會被打，唱外國國歌、舉外國國旗卻成為時尚，香港有些人以做洋奴漢奸為榮，簡直到了恬不知恥的地步。魯迅說過，「做奴隸雖然不幸，但並不可怕，因為知道掙扎，畢竟還有掙脫的希望；若是從奴隸生活中尋出美來，讚嘆、陶醉，就是萬劫不復的奴才了。」觀乎這些香港人、尤其是年輕人，為了乞求美國制裁自己的國家，高舉美國國旗、高唱美國國歌，還一臉讚嘆、陶醉，這不是活脫脫的奴才是甚麼？香港還有甚麼希望？

死有輕於鴻毛，重於泰山。有人對國旗輕蔑，也有人視國旗比自己的生命還重要。一九三七年十月，淞滬會戰來到尾聲，國軍損失慘重，為了保全實力，大部隊向後方撤離，最後留下四百多個士兵在四行倉庫，死守上海最後陣地。負責帶領這四百多人的團附謝晉元，為了阻止日軍來犯，不惜虛張聲勢，對外廣傳有八百人在倉庫嚴防死守。女童子軍楊惠敏聽說了這「八百壯士」的英勇事迹，主動跟上海商會聯絡，冒着生命危險帶着青天白日滿地紅旗泳渡蘇州河進入四行倉庫，歷盡艱辛，終於把旗幟送給軍隊。在兵凶戰危之際，國旗就是激勵人心、振奮士氣的精神支柱，是值得用生命交換的神聖寶貴之物，香港年輕人明白嗎？港府和執法者明白嗎？

哀其不幸，怒其不爭。一場政治風暴，將香港攪得天翻地覆，港府淪為殘廢政府，警方慘成眾矢之的，不是無緣無故的，而是港府和警方從來都沒有奮起執法，反而有法不依，執法不嚴，放縱洋奴漢奸。由國歌一次又一次被噓，到五星旗一次又一次陷落，香港無護旗，國家無尊嚴，結果當然是好肉酸，好羞恥。港府兵敗如山倒，警方被視為人民公敵，理有固然了！