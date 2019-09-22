過去做漢奸也要講資格，必須有頭有臉、有一定社會地位，例如政客、律師、富商，起碼也是教師，才能獲得洋人垂青。時移世易，如今漢奸不僅年輕化，而且低質化，連不學無術的黃毛小子也可以成為白宮座上客，可見洋人愈來愈不挑食，簡直到了不理好醜、但求就手的地步。

當然，黃毛小子也有其過人之處。雖然他連八大也考不上，沒讀過多少書，文章狗屁不通，錯字連篇，但勝在臉皮夠厚，敢於胡言亂語，不怕被人恥笑，單憑這一點就足以臭名遠揚。尤其是在香港這種反智社會，不必甚麼真才實學，只要撕破臉皮豁出去，歪理也可以變成真理，無賴也可以成為英雄。內地文革時冒出一批所謂白卷英雄、反潮流英雄，不就是黃毛小子這類人嗎？最令人嘖嘖稱奇的是，洋人不僅把黃毛小子捧為傑出領袖、思想家、風雲人物，而且為他提名諾貝爾和平獎，美國眾議院議長佩洛西甚至紆尊降貴和他一起舉行記者會，真可謂萬千寵愛在一身，令那批老漢奸自愧不如，更羨煞不少廢青。所以說，洋人手段確實高明，不需花費多少本錢，也不需浪費多少狗餅，只需隨便吹捧幾句，給予一點虛榮名譽，就有人死心塌地充當洋走狗。一直以來，美國遏華費時失事，效果甚微，唯獨以華制華萬試萬靈，事半功倍。

事實證明，中國人的劣根性注定永遠擺脫不了奴才命。從八國聯軍攻打北京時老百姓爭做帶路黨，到日本侵華時偽軍數量超過日軍，再到今天大小漢奸爭相「為美國而戰」，一脈相承，代代相傳。不同的是，過去以做漢奸為恥，現在以做漢奸為榮，說明中國人的奴性基因已被進一步發揚光大。

內地官媒多次指出，反中亂港的民族敗類必被牢牢釘在歷史恥辱柱上。這並非無的放矢，中國歷史上漢奸從來沒有好下場，但問題是，港府畏洋如虎，中央投鼠忌器，到底何時才能懲治漢奸？