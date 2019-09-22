這篇文章絕對不是呼應任何人舉行的所謂清潔香港運動，在這紛亂的時代，不少人趁機掛羊頭賣狗肉，渾水摸魚，賺取政治本錢。香港烏煙瘴氣，應該由內至外清空垃圾塵埃，真正做些有建設性的事情。首先，立即止暴制亂，不想再見到頭盔幫口罩黨在橫行霸道，亦不想催淚煙擴散及子彈橫飛，長痛不如短痛，香港有正規警力，有駐軍，又有《緊急法》等尚方寶劍，萬事俱備，只差主事者正確指令，來一個迅速強而有力的掃蕩，才可徹底清除禍根。

眼不見為淨，謝絕一切牛鬼蛇神，最簡單就是禁止入境，防止外國勢力滲透香港，有些本地人通番賣港，愛做漢奸到外國唱衰香港，為何還要給他們回來呢？既然外國月亮是最圓，喜歡做二等公民或難民求庇護，便由他們留在異鄉終老，反正人在外地影響力會減弱，香港少一個禍胎，何樂而不為？

香港本身有足夠條件平亂，依法進行，不要再找一些拉雜成軍、來歷不明的人來添煩添亂。很多時所謂愛國愛港的行動，都出現不少奇形怪狀、三尖八角、口音不正及舉止狂妄的大媽大叔，他們不但沒有實質幫助，而且是幫倒忙，破壞建制的形象，無端端兇記者打人，舔攝影鏡頭，醜態畢露，污染了特區的空氣。反觀黑衣軍示威有台型有組織，對年輕人有一定的吸引力。保皇黨有的是經費，卻從來交不出成績，搞遊行都是小貓三四隻。以彼之道還施彼身，是一門學問，做得不好變成為小學雞。

獻醜不如藏拙，麻煩建制陣營一些過氣的老油條收聲當幫忙，當你們譴責示威者散播假消息，為何還要做他們相同的事呢？甚麼「朋友的朋友的朋友確認是事實」只會予人話柄，拉低整體建制的質素及形象。有證有據便拿出來，能夠像核彈般摧毀對方陣營，一招便夠了。香港已經夠亂了，大家應該做實事，少說廢話，讓市民耳根清淨。