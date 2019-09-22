都說房屋問題是「重中之重」，但正在苟延殘喘的林鄭月娥政府，面對這個由來已久的社會深層次矛盾問題，可以說是一籌莫展。「明日大嶼」填海建屋計劃不啻是塵世天堂的預約，正在輪候公屋的廿八萬戶低收入基層民眾，卻因政府的高地價政策捱全世界最貴的房租，不知何年何月才可以入住公屋，朝不保夕，卻在人間地獄裏輾轉呻吟。

孫中山在革命之前也是改革派，一八九四年的《上李鴻章書》提到富國強兵之道：「竊嘗深維歐洲富強之本，不盡在於船堅礮利，壘固兵強，而在於人能盡其才、地能盡其利、物能盡其用、貨能暢其流。此四事者，富強之大經，治國之大本也。我國家欲恢擴宏圖，勤求遠略，仿行西法，以籌自強，而不急於此四者，徒惟堅船利礮之是務，是舍本而圖末也。」政治改革乃至革命，振衰起敝，都是以民生為本；解決政治問題就是解決民生問題。「平均地權」是孫中山在革命時期及中華民國建國之後的重要思想，就是由國家規定土地法、土地使用法、土地徵收法和地價稅；私人所有的土地，由地主估價呈報政府，國家就價徵稅，並於必要時依所報價收買之。自報價後，土地所增加的價值，漲價歸公，目的在防止土地集中在少數人的身上。

在香港這個極端的資本主義社會，土地資源遭少數人掠奪、壟斷。所謂「有土斯有財」，少數中上階層視房地產為財富增值工具，但絕大部分港人受「地產霸權」之害，聽到「平均地權」四個字真是於我心有戚戚然。

民建聯及工聯會兩個「親共愛國」政團，最近不約而同提出引用《收回土地條例》解決房屋問題。立法會地產及建造界議員石禮謙說，有人提議引用《收回土地條例》並非新鮮事物，相信是政府因為民望跌至谷底，所以想做些事情。他認為這是「打地產商」及製造矛盾，運房局局長陳帆應問責辭職。不但地產商反對引用《收回土地條例》，新界原居民地主更是反應激烈。「本土研究社」提出警告，若政府選擇性地使用《條例》，只針對小農戶及小地主，勢必引起爭議。

倡議收地建屋的民建聯和工聯會，同有「土共」背景，民建聯政黨屬性「跨階層」已成大右派；工聯會則仍然強調工人代表身份，身兼港區人大代表的會長吳秋北，據說是毛澤東主義者，即是極左派，他最近更鸚鵡學舌，不但緊跟中共政法委批判城中首富，而且口出惡言，「首富」變成「曱甴王」。莫非共產黨收土地、「鬥地主」的無產階級革命會在香港重現，「無殼蝸牛」是不是應該歡欣鼓舞呢？「資本主義制度五十年不變」豈不是很快壽終正寢！