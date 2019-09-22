隨着港鐵太子站8‧31「打死人」事件破綻百出，幕後黑手覺得再難借題發揮，於是又編撰另一個更聳人聽聞的謊言，大肆散播警方在新屋嶺拘留中心輪姦女示威者。一如太子站謊言一樣，新屋嶺謊言同樣沒有一個受害人或受害人家屬站出來指控，傳來傳去，又是那些「我朋友個女個同學」諸如此類的無稽之談，一看就知假得不能再假。然而，社會上總有一班愚昧無知的群眾起哄相信，幕後黑手則樂此不疲，唯恐天下不亂。

沒有這一場反修例風暴，都沒有人相信香港原來是個民智未開的城市。幕後黑手為求將暴亂延續下去，編撰一個又一個謊言來維持，一個爆破了又有另一個上場。記得那位一度鬧得風風火火的「爆眼女」嗎？隨着她千方百計拒絕讓醫療報告曝光，謊言不攻自破，現在已鮮有人提起。一個謊言爆破了，他們便需要另一個謊言來主導輿論，太子站事件消費了大半個月，警方和消防不斷澄清，幕後黑手深知再難鬧出甚麼花樣，於是就搬出新屋嶺謊言取而代之，除了網絡瘋傳，港大學生更在校內張貼海報散播，這股歪風相信很快就會像傳染病一般傳遍每個角落。

事實證明，讀書不一定能讓人明是非，相反，一些讀過書的人居心更加險惡，他們會以自己的專業形象做包裝，令謊言更有可信性。像那些搞事最力的「政治醫生」，或明示或暗示接收過被警察虐打甚至強姦的示威者，卻又以「醫生不能透露病人私隱」為由，大條道理不用提供證據。這些心術不正的醫生，竟然在公營醫療系統佔有不小比例，想一想也令人心寒。

一句到尾，香港是消息自由流通的地方，又有這麼多婦女機構，兼且有爛果報、毛孟靜之流，若真有一名女示威者被警察強姦，事實可以被掩蓋嗎？被掩蓋的唯一理由不是警察隻手遮天，而是無中生有，當然沒有「受害人」能夠站出來！