爆發反對修訂《逃犯條例》示威期間，筆者走訪過內地幾個大城市，有的跟香港接鄰，有的深入內陸。一般民眾都對香港暴亂的新聞知之甚稔，訊息主要來自官方媒體。這情況跟在下未踏足內地前的想法不同，我還道北京政府會認為香港大亂是很丟面子的事，故會低調報道，實際上卻相反。

這問題一度教我納罕，後來跟不同階層的人交談多了，才豁然明白，說不定北京鼓勵內地媒體報道香港的負面消息，是有深層原因的。

跟我談過香港問題的內地人，沒一百也有好幾十。其中只有一位是支持香港示威者的訴求，但他也反對使用暴力，此君之前任教於大學金融系，如今下海，幾乎跟香港所有大學都有生意往來，經常到維港兩岸作客，可能因此便較認同香港部分年輕人的抗爭精神，而其他跟我聊過天的，清一色都反對香港的示威。

反對者的理由主要是：中國人的地方不容外國勢力興風作浪、民主不可能一蹴而就，甚至有人認為，中國人的社會就是不適合行民主制，中國人是要管的。談到香港現況，很多人不無惋惜，覺得港人是自己選擇了一條墮落之路，活像一個千金小姐偏要去淪落風塵般荒謬。

聽到內地民眾大談香港問題，我若有所悟，明白到內地官方可能是藉今次機會，對全民開展一場維穩教育，以香港作為負面教材，說明任由外國勢力侵入與過分追求民主，會導致甚麼樣的後果。也讓民眾明白，一個家庭若不內外設防，嚴格抗拒精神污染，隨意會將家中的大好兒女糟蹋掉。

明乎此，我就知道中央政府為何不急於替特區平亂，也不避忌在內地廣傳香港示威者醜陋的一面。阿爺是要內地的子孫們，好好珍惜眼前得來不易的穩定局面，更不要聽信西方那一套，否則即使強如香港，也會一朝淪喪！