拿破崙說過，世界上只有兩種力量，一種是劍，一種是思想。劍，吾人通常會聯想到權力，不過，劍從來都是由思想來指揮的，是以有人覺得思想的力量是最根本的，只有正確的思想指導下的實踐，才能科學有效地改造世界。

這方面，老朽認為凡是成功的領導人，都具備思想的力量，像毛澤東就是這樣的一個人物，比如說，他讀了盧梭的教育小說《愛彌兒》，便在一九一九年寫的《民眾的大聯合》一文中，呼籲實行盧梭在小說中提出的「回到自然」，以脫離社會壓力的「苦海」，當時他二十六歲。又如毛澤東看到周作人介紹日本新村主義的文章，隨即到周作人家去請教，回到湖南後，又起草一份《新村建設計劃書》，更跑到岳麓山一帶去找地方，想邀約一些朋友到那裏建個「新村」。

像毛澤東如此務實的人，自然不屑空談主義，更不會貿貿然要搞甚麼「革命」，因為他深明「革命不是請客吃飯」，他也不會傻更更要去「光復」這、「收復」那，因為他深明「理論上說得好聽，事實上做不到的」。所以，要評定真理是否為真理，並不是信口雌黃，一味靠吹，要能在實踐之中來驗證。呢，一九二○年，毛澤東讀到拉丁美洲有一種叫工讀主義的思潮，就在上海組織幾個人半工半讀，靠給人洗衣服維持生計。這便是務實。

新加坡的李光耀也是個務實的思想巨人，他嘗言如果面對一個困難、一個重大問題或是一系列相互衝突的事情，而初步解決方案行不通，他會選擇一個成功概率比較大的方案，但如果它以失敗告終，他還有其他方案，不要在一棵樹上吊死。看官，這才叫思想力量！

當今的年輕人就是貪口爽，像港大學生在校園高唱美國國歌及叫喊「驅逐共黨，光復香港」，事實上是做不到的！百年老店的天子門生思想弱雞成咁，這是港大之恥，也是本港大專教育的徹底失敗！