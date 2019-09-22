那些說「無可能無大台」的政客，跟這個時代脫節了，他們的思想仍停留在上個世紀，以為世界的所有變遷都由特務組織促成，而忘記了人民自發參與才是改變世界的動力因。無政府主義的其中一個精粹，就是即使沒有政府把持，人民都可自行建立起秩序，一種由民間自然道德所構成的秩序。

群眾運動失去大台，基本好處有二。一是令出賣群眾的反對派領袖無處容身，他們再也沒法騎劫民意來建起自己的權力高台，也沒法指揮群眾包攬運動，只得跟從大夥兒的行動緩緩邁進。二是群眾的參與度大大提升，由於指揮台倒下，沒有指令可以聽從，民眾就要各自補位，各自出謀劃策，這種協作可令原本疏離的人與人變得無比緊密，其效率往往高於上而下的指揮。慣於收指示做事的政客，自然會覺得這種模式陌生和匪夷所思。

埃及總統西西也面對同一個疑惑：為甚麼在無預兆、無人發動的情況底下，開羅解放廣場一夜間會湧現數千群眾起義？他當機立斷，馬上派遣大量軍警開槍驅散，以維護他一直以強權維繫的穩定和秩序，亦立即將矛頭指向了穆斯林兄弟會，指他們在背後策動。

西西與時代脫節了，他不知道觸發這一切一切發生的，只是區區一個在社交網上冒起的hashtag：#受夠西西了。網民偶發的抱怨引起了極大的共鳴，掀起了蝴蝶效應。長期積怒的群眾紛紛在社交網口耳相傳，在沒有指揮的情況下，促成了這一波反政府的閃電突襲。

諷刺的是，那些在八年前利用網絡動員推翻穆巴拉克的「年輕人」，不少也一樣被蒙在鼓裏，看新聞才知道比自己年輕的一代幹出了這番大事，證明網絡世代裏面也有一群人脫節了。對今次上街的新生代來說，八年前的先輩有人背叛了他們，為要完成他們未完成的事，必須繞過那些反對派領袖。於是，他們選擇隱密行事，悄悄地起革命。