美國國會可能在未來一周討論《香港人權與民主法案》，通過與否，黑衣幫翹首以盼，巴不得香港真的「攬炒」。以最近黑衣幫老少賣港者排隊到美國、德國、聯合國拉支持票，同非我族類者又唱又和，法案通過機會不小，但香港需要怕嗎？不，法案對香港雖然有影響，但不會是香港經濟的殺器。

美國國會轄下一個小組日前就該法案舉行聽證會，敵視中國崛起的國會議員刻意邀請多名香港代表出席聽證，香港眾志的黃之鋒與歌手何韻詩等在席上大肆妖魔化香港，個多小時的聆訊中，香港被描繪成恐怖的人間地獄，部分證詞駭人聽聞，如「年輕就是罪」、「示威者不敢求醫」、「有人被迫自殺」。對於這些不實言論，美國議員聽得很開心，尤其是「（我們）見到有香港示威者手持美國旗、唱美國國歌」！

因此，山姆民代拍心口，明言美國應該和香港示威者站在一塊。黑衣幫逢遊行搖美國旗、在全世界面前做番邦走狗，果然取得了攻心效果，拉得美國佬插腳瞓身。只是，黑衣幫的算盤未必打得響，要知道，美國國會兩黨議員受商界游說的力量更大，即使民主、共和兩黨議員不大反對香港的人權民主法案，或法案有機會通過，但不代表根據法案向香港展開的制裁真能落實。

上述法案要求美國國務卿每年向國會提交報告，評估香港是否仍存在足夠自治，是否符合資格享有美國施行的、有別於中國大陸的特別待遇（尤其是與中國不同的關稅地位）。同時也賦予美國政府法理基礎，以制裁之法針對被美國定義為「破壞香港人權民主」者，他們在美國的資產會被凍結，以及被禁止入境美國等。

為甚麼說上述措施未必真能攞香港命？一是香港若失去特別關稅地位，以美國是香港主要貿易夥伴的現狀來看，美國一樣受害，而且受害不輕。二是若香港真的失去特別關稅地位，經濟及貿易上必更依賴內地與歐洲，那時，美國等於自插一刀兼把香港這塊芝士完全推開，這叫攬炒，小香港抱着大美國的一片衣角攬炒都好，仍有不小的威力。

黑衣幫以為在經濟上逼死香港，就能在政治上予取予求。這一招，港英舊電池陳方安生近日接受外媒訪問時講得很直白，談到香港已陷入暴力升級的惡境，她推卸責任說「中央與特區政府要平息暴力很容易」，意思便是中央及特區政府只要在政治上下跪，便能平息暴力。當白人主持忍不住反詰：「示威者當初是反對修訂《逃犯條例》，現在港府都撤回了，為甚麼還要暴力升級而不回家呢？」陳老太搬龍門了，說因為政府做得太遲，示威者有更多關注、更多憤怒。

可見，就算政府再讓一步，示威者只會更進一階，香港面對的亂事，早已不是小小香港能夠拆解的詭局，當黑衣幫奴顏乞求外國干預，把英美抬上神壇開始，這就是一場黑衣幫被幕後非我族類主子操縱的先賣港、後亂港、然後奪港的大棋局，香港只是這局棋的棋盤，大風已經來了，大浪尾隨而至也只能視若平常。