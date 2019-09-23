世界視線：美政壇大肅貪　拜登自取其辱

美國總統特朗普致電烏克蘭總統澤連斯基，要求他調查拜登的兒子亨特有否在父親擔任副總統期間以權謀私，以及在烏克蘭所經營的天然氣生意有否涉及貪腐。特朗普的代表律師朱利安尼今年五月一度打算前往當地偵查事件，反映其競選團隊極渴望挖出重大的黑材料，一舉擊沉拜登的選情。

然而，未知是否走漏風聲，親民主黨的傳媒及早展開大反攻，借力打力，反指特朗普才是真正濫權的一方。眾議員也打蛇隨棍上，要求政府交出美烏總統的通話內容及亨特的黑材料──奇怪了，這些民主黨人到底是幫哪一邊？

先是查運輸部長趙小蘭通華，劍指其丈夫、共和黨第二把交椅的麥康奈爾；再查拜登的兒子亨特，甚至連前國務卿克里的兒子亨斯也一併牽扯出來，令人懷疑事情是否只如表面那麼簡單。華府和國會山莊背後是否已悄悄掀起一場反貪腐風暴？為整頓長期控制美國權力核心的望族政治，下個目標又是誰？

所謂朝中有人好辦事，福茂船務受惠於趙小蘭，亨特的油氣生意受惠於拜登，清白與貪污的灰色地帶有多闊？趙小蘭和拜登固然堅稱他們沒有直接收受利益，但其親人所得到的業務優勢及政治酬庸，卻足以構成美式的外戚之患。其中一位烏克蘭官員因調查亨特而遭上司前總統波羅申科解僱，這全都拜時任的副總統拜登所賜。跟特朗普向澤連斯基施壓相比，拜登的所作所為不是更嚴重嗎？

拜登的競選團隊打算惡人先告狀，試圖將焦點轉移到總統濫權身上，看來只會玩火自焚，因為亨特的貪腐問題比起特氏的專橫，現時引發更大的關注。到底拜登家族在烏克蘭牽涉甚麼秘密交易？這與當年俄羅斯吞併克里米亞又有甚麼關聯？為甚麼亨特和亨斯的商務電郵會抄送給國務院的克里？如果拜登沒法直接回應這些問題，而又僥倖出線代表民主黨問鼎總統，恐怕將會重蹈希拉妮的覆轍，被昔日當官時埋下的計時炸彈炸毁。不過，按照他下滑的民望趨勢，說不定民主黨高層已萌生壯士斷臂的想法，暗地裏送他一程，務求保住大局。