功夫茶：作賊心虛避政司　廢噏公正最可恥

一個衰世總有啲特徵，好似道德廢、功業薄、氣節喪、文章衰。依家香港明顯步入衰世，廢柴政府啲高官，功夫茶用天文望遠鏡去睇，都搵唔到一個「為政以德，譬如北辰」嘅人物。剩係律政司司長鄭若驊咋，既知法又犯法，應執法唔執法，仲夠膽死成日話檢控工作「不偏不倚、一視同仁」喎，我呸！

阿哥，「不偏不倚、一視同仁」呢八粒字從佢口中噴出來，你唔驚着雷劈，功夫茶都立刻聞到「陰溝裏嘅氣味」，想嘔！「人有恥，則能有所不為」，呢句話係宋朝理學家朱熹講嘅，證諸呢位避政司司長，就係人無恥，就自把自為，甚至為所欲為！身為律政司司長，本應竭盡所能維護司法公平正義，可惜啊，司底驊反其道而行，令法治蕩然無存，司法淪為「秉行公義」的最大笑話！

呢，漢奸黎前年六月涉嫌刑恐東方報業集團男記者一案，惡形惡相狂噴「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，有相有片證據確鑿。喂，司底驊，即使你大近視，未能察秋毫之末，點都睇到輿薪啩？你對東方及受害記者竟然一再hea答，甚至白癡廢噏「要諮詢法律意見」，真係唔請你食超記滷味都唔得！阿姐，家陣你出緊比美國總統更高嘅人工，剩係知霸住毛坑不拉矢，仲要問邊條春卷嘅意見？如此「平庸之惡」，超低能，勁趴街，好心下台咪阻住地球轉！

講到呢度，功夫茶三萬多個毛孔無一不噴晒火！東方及受害記者早前再去第十五封信，向司底驊提出五條問題追問進度，直指佢係咪搞一司兩制，對漢奸黎另有一制，政治大過法治，今趟佢總算及時回覆，之不過又係好似一部上咗鏈嘅破舊錄音機，內容千篇一律：「案件由展開調查至提出檢控所需處理時間，要視乎多項因素而定，例如證據的數量、案件性質及複雜程度」，仲畫蛇添足加一筆「每宗案件的檢控絕無任何政治考慮」。

哈哈哈，司底驊之心，路人皆見！你甫上任即放生漢奸黎嘅政治黑金案，而條契弟參與違法佔中至今逾五年都未曾將佢落鑊，視檢控守則如糞土，不但誠信破產，更擺到明政治凌駕法治，愈強調冇政治考慮，即係愈有政治考慮喇！難為你仲好意思斥責社會唔應該任意批評司法機構，唔係作賊心虛身有屎係咩呀？

嗱，功夫茶再提醒你一次，再唔老老實實還東方及受害記者一個公道，你就係帶頭破壞法治嘅千古罪人！一味做鍵盤戰士就以為做好律政司工作，唔怕笑死人冇命賠咩？