神州觀察：合規餐廳有蛆蟲　不近情者多藏奸

江蘇南京一男子近日在高速公路服務區的餐廳用餐時，驚見餐碟中有疑似蛆蟲狀物體在蠕動，且數量挺多，憤而向餐廳索賠及向當局投訴。惟監管人員到場後發現該餐廳證照齊全，一切都符合政策規定，並指廚房中存放的相關食材樣本並無蛆蟲，餐廳方面亦拒不認帳。

不近情者多藏奸。最讓人「佩服」的是，該餐廳經理為自證清白，竟然當眾將剩下的問題食物吃掉，而在場的工作人員亦未出手制止，令事件充滿想像空間。正如食客所言，此舉如同在銷毀罪證，只怕再無真相可查，加上監管人員言之鑿鑿稱涉事餐廳無問題，若還想討說法，惟有走法律訴訟渠道；只是這樣做的可行性太低，尤其對於一個過路客來說，人生地不熟，根本沒有時間和精力折騰，故而最終很可能又選擇不了了之，實在叫人無奈。

這樣的結局並不出人意料，類似的卸責抵賴事件在內地更是不勝枚舉，就拿吃到蛆蟲來說，近期就有多宗，譬如浙江某網紅火鍋店的食材被發現蛆蟲後，換上來的另一鍋竟有更多的蛆蟲，店家亦懶得出面處理。而同在南京的一名張姓產婦，雖然入住貴價坐月子中心，卻多次發現餐飲中有蟲蛹，以致連續多日拉肚子，奶水亦變少，若選擇不再入住，只可獲退回餘款及問題餐飲的費用，令人既失望又憤怒。

至於本次事件，毫無疑問亦存在某些不合常理之處，惟在沒有確鑿證據之下，或在官方定論之前，誰也不敢妄下斷語。尤其對政府監管部門可能存在行政不作為或故意包庇商家的指控，過往雖已無數次被證實過，惟仍需「慎下結論」，畢竟如今的社會十分流行「反轉」，搞不好還將被扣上散播謠言的罪名，甚至遭跨省追捕。譬如成都七中實驗小學飯堂早前鬧騰的食材變質問題，結果卻成了學生家長故意造假，並涉尋釁滋事而被抓，食材供應商反倒沒事，教訓不可謂不深刻！

都說內地食安問題是老大難問題，怎麼治理亦無法奏效，主要原因無非在於當局的監管失職，或因自身懶政不作為所致，或是與不法奸商存在利益勾連，貪贓枉法之餘更是在放縱作惡。而在一切向錢看的社會風氣影響下，失信失德者層出不窮，紛紛拋棄了應有的責任道義，一面不擇手段賺取黑心錢，出了事又不顧一切找藉口推脫，堪稱醜態萬端。不近情之事實在太多，當中藏着的盡是各種沆瀣一氣，狼狽為奸。

何止是食不安心，內地在藥品、疫苗乃至非洲豬瘟、化工、環境治理等方面皆面臨同樣問題，當局一方面說要嚴懲，一方面又不監不管，任由突破道德底線之事一再發生，不是無能是甚麼？