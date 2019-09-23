正論：奇災巨禍陸續來　豈止藥水含惡菌

香港陷入末世瘋狂，暴力遍地開花，港府則麻痹大意，崇尚清談「大和解」，結果是多麼匪夷所思的事情都會發生。三款消毒藥水被揭發含有洋葱伯克氏菌，中招人數愈來愈多，牽連愈來愈廣，衞生當局卻一問三不知。連消毒藥水都有毒，市民信心跌破谷底，到底香港還有甚麼是安全？

醫管局擠牙膏式公布三款消毒藥水的樣本含菌，大批公立醫院和私家醫院的腎病透析病人受到感染，最新更蔓延至心臟科病人，目前已有一百八十多人中招。由於該款消毒藥水十分普遍，在社區藥房也能輕易購得，長期臥床長者洗傷口也會應用，有藥劑師直指中招人數絕對不止此數，萬一病人抵抗力低導致細菌入血，有機會併發敗血病死亡，簡直是牽一髮動全身。

最令人不滿的是，食衞局局長陳肇始反應慢十拍，日前還振振有詞指該款藥水並非用於洗傷口，需要教育市民如何分辨云云，彷彿怪責市民大驚小怪，詎料不旋踵即自打嘴巴，改口承認對消毒藥水沒有監管，對於市面是否仍有同類藥水出售、哪些醫院曾經使用、污染源頭為何等更是語焉不詳。立法會議員甚至踢爆，由於低濃度消毒藥水毋須向衞生署註冊，當局根本無權強制回收，至今都是靠業界自行回收。拔出蘿蔔帶出泥，這些在醫院、診所、家居，以及大人、小孩都會廣泛應用的消毒藥品，當局監管居然一片空白，不出事則已，一出事豈有不愈演愈烈之理？

涉事的三款藥水，其中兩款被指產自內地，一款更是產地不明的「山寨藥水」，而坊間更指消毒藥水大多是廠房自行調校和包裝，過程是否符合衞生標準無人能知。香港自詡國際認證中心，大力吹噓醫療產業，卻連最基本的監管工作也沒有做好，可謂諷刺。須知道，大小藥品都牽涉到人命安全，消毒藥水也不例外，安全監管怎麼強調都不過分，港府冇心冇肺冇靈魂，不是草菅人命是甚麼？

事實上，十年前本港曾有多間藥廠爆出發霉藥事件，導致多人死亡，當時已暴露監管藥廠制度形同虛設，以為衞生署會吸取教訓，豈料好了傷疤忘了痛，監管錯漏百出仍然十年如一日。回歸以來，香港更彷彿同各種奇症怪病結下不解緣，由禽流感到沙士，由沙士到豬流感，由豬流感到老鼠傳人戊型肝炎，簡直是一疫未平一疫又起。

漢代思想家董仲舒說過，「國家將有失道之敗，而天乃先出災害以譴告之，不知自省，又出怪異以警懼之，尚不知變，而傷敗乃至。」現在香港正值生死存亡之秋，一場政治風暴令香港淪為危城，詭異之事多不勝數，東鐵斷卡出軌，馬不跑舞不跳，人心渙散猶如中邪，整個社會黑白顛倒。

更不得不提，司法不公不正，律政司毫無作為，單是黎智英爆粗恐嚇東方報業集團記者案，延宕逾兩年都不檢控已可見一斑。東方及受害記者十五度去信質詢，律政司依然如老僧入定置若罔聞，擺明反中亂港者都有免死金牌。港府至今不知自省，仍沉醉在「大和解」的幻想之中，「傷敗乃至」就是必然結果。