特首林鄭月娥提出的對話平台能否有用，在於兩個因素：

一是因對話要表達誠意而抑制政府「止暴制亂」的措施，結果只會助長暴民和他們背後策動者的氣燄，只會使他們進一步提升暴力行為，以此要挾政府不停地讓步。他們也不需要與政府對話，只會在市內遍地開花的施暴。因為政府放鬆抑制措施，市區各處都變成他們橫行無忌的場所。他們便以暴行對付對話，迫使政府在對話中節節敗退，因而並不需要走進會場與政府對話。

二是政府的對話能否引發起政治中間的組織及群眾參與，能夠的話，政府的對話便多了群眾的基礎，以此有一定的實力與示威暴亂者抗衡，這也可能是之後談判的本錢。

問題是，政治中間的組織與群眾為甚麼會參與政府的對話呢？是政府表現出來的誠意嗎？可惜政府的誠意只面向示威暴亂者，與政治中間的組織和群眾無關。更因為政府的抑制、縱容，暴亂相信不會消減，政治中間的組織和群眾與社會大眾一樣是暴亂的受害者。政府提出對話，主要面向暴民，暴亂卻不減，一般的社會大眾、政治中立者怎會跟從政府、相信對話呢？

林鄭政府不懂的是：任何談判都需要有實力在後頭支持。對話不過是談判的一個部分，沒有實力，誰會與之對話呢？政務官主導的特區政府以往做的公關大戲，由於沒有巨大的利益衝突，即沒有多大實際效果，反應猶可。現在政治衝突這麼強烈，沒有效果的對話，會有多少人有興趣呢？

林鄭政府以為用對話平台，放下架子，便可以使示威暴亂者坐下來對話和談判，用意不錯，只是幼稚天真。參與示威遊行的大學生、中學生都不會與林鄭月娥對話，怎樣可以期望示威的骨幹和策動者會出來對話呢？連建制派議員也沒有興趣出席，對話有甚麼意義呢？

特區政府應該兩條腿走路，一方面提出對話，表達談判的意願；另一方面嚴肅法紀，對非法示威和暴亂破壞盡力打擊鎮壓，全力拘捕主犯與從犯，以此壓縮暴亂的活動空間，迫使參與者分裂，部分轉向願意與政府對話和談判。

當示威暴亂者也開始有人參加政府對話，中間的組織和群眾便會有興趣加入，對話平台才會有意義和至少有些效果。但寄望對話平台可以發掘出解決當前危機的良方，仍然屬緣木求魚的政治妄想。

事實上，對話只會使動亂拖延下去，因為動亂源頭在外，而拖下去只會拖垮香港，不會拖垮對手。對話是表面，真實的較量還是在實力，鎮壓暴亂的真實力量。