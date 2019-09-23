台灣民進黨、蔡英文上台執政後，廢掉「九二共識」，加速「去中國化」，推動「台獨」，向山姆大叔大購軍火，增強「抗擊中共武力犯台」力量。而特朗普在中美貿易戰、遏華戰中，正好非常需要台灣當局的這一取向，於是積極鼓勵支持，在外交方面大開方便之門，把台灣當成一個「準獨立國家」好好招呼，無論是蔡英文的「過境外交」，還是美方官員、議員訪台，都以「國禮」待之。

最近香港在鬧「顏色革命」、實現「港獨」的反修例暴亂，蔡英文政府就更是興奮莫名，不斷插上一腳，試圖將「台獨」、「港獨」連成一線，為老美「以華制華」、圍剿北京充當「重要棋子」，效犬馬之勞也。然而，就在蔡英文之流手舞足蹈之時，五天之內連續噩耗傳來，兩個邦交國與台斷交。

三年多以來，與台斷交的邦交國共達七個，在這場國際外交攻防戰中，山姆大叔曾為台灣「出頭」，「阻止北京挖台牆腳」，擬在最後關頭助台挽回敗局，軟硬兼施、威逼利誘他國。然而不管用，台灣新一輪「斷交潮」，無可奈何春去也。不過，對於鐵了心要搞「台獨」的蔡英文之流，大概也早有心理準備。

在台灣，無論是搞「顯性台獨」還是「隱性台獨」的都會說，無論台灣是叫「中華民國」還是叫甚麼「國」，台灣都已是「主權獨立的國家」，都有自己的內政外交、政府、國防、軍隊、海關等等。他們一方面陶醉在「事實上台灣已經是主權獨立國家」的春夢裏，一方面又覺得自己是一個「不正常的國家」，在國際社會沒有「國家地位」，是「國際孤兒」，要一天到晚哭着喊着「被中共打壓」，要削尖腦袋往國際組織和國際場合裏鑽，猛刷自己的「國家存在感」。

然而，在北京代表中國的強大現實面前，在北京堅決反對「台獨」面前，台灣當局的「國家存在感」和國際外交空間只能被愈擠愈小。這個時候，台灣當局就只能靠「我們早已是主權獨立國家」自我安慰，作滿不在乎狀，自欺欺人。若遇大選，各類政客更可好好對此消費一通也。