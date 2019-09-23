物以類聚，人以群分，參與反修例暴亂的人大致可以分成四類。第一類是幕後黑手，他們充當洋犬，既負責組織策劃，也負責提供物質支援，目的就是要奪取管治權，將香港變成反共反華基地；第二類是黑衣暴徒，他們政治邪毒上腦，完全失去理性，打砸破壞，無惡不作，與恐怖分子沒有甚麼分別；第三類是無知群眾，他們缺乏獨立思考能力，以致輕易受人蒙騙，人云亦云，連警察在太子站打死多人這種鬼話也深信不疑；第四類是吃瓜群眾，他們以為事不關己，高高掛起，抱着看熱鬧的心態作壁上觀，對暴力行為姑息縱容，實際上已淪為幫兇。

按照毛澤東的論斷，社會存在兩大類矛盾，即敵我矛盾和人民內部矛盾；敵我矛盾是對抗性矛盾，人民內部矛盾是非對抗性矛盾，但如果處理不好，也有發展到對抗性的一面。顯而易見，在這場暴亂中，幕後黑手和黑衣暴徒屬於敵我矛盾，無知群眾和吃瓜群眾屬於人民內部矛盾，但部分已發展成對抗性，要止暴制亂，必須先對準焦點，解決敵我矛盾。如何解決？很簡單，打蛇打七寸，擒賊先擒王。首先揪出幕後黑手，將那班叫囂「為美國而戰」的洋奴漢奸繩之以法，讓他們去赤柱嘗嘗洗廁所的滋味。然後嚴厲打擊黑衣暴徒，不能再姑息任何暴力行動，令所有違法者付出沉重代價。

這正是治亂世、用重典的道理。然而奇怪的是，港府反其道而行，不但沒有嚴格執法，反而一跪再跪，林鄭月娥甚至妄想通過所謂的對話平台與反對派化解分歧，簡直是與虎謀皮。更不可思議的是，兩名教師公然發表仇警言論，教育局煞有介事調查一番，結果只是去信「譴責」，並沒有取消其註冊資格，等於放任他們繼續荼毒學生，這不是姑息養奸又是甚麼？有因必有果，如果說無知群眾和吃瓜群眾是政治暴亂的幫兇，港府顯然就是縱容暴力的罪魁禍首。