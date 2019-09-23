三款消毒藥水含洋葱伯克氏菌，掀起衞生風波，日前再有三名使用人工心的病人被診斷曾感染，情況愈演愈烈，超過一百八十人中招。其中兩款消毒藥水在內地生產，另外一款更是來歷造假的「山寨版」。當局「擠牙膏」式披露詳情，源頭及涉事醫院諱莫如深，令人人自危。洋葱菌對抗生素有抗藥性，一旦入血恐出現敗血症可致命，長期病患及老弱特別高危。

事件更揭發原來低濃度的消毒藥水不受法例規管，食衞局局長陳肇始後知後覺，出了事才稱會檢視現行規管是否足夠，高薪養廢官又一例證。大鼠戊肝傳染人，全世界八宗，香港獨佔七宗，拜廢官所賜，淪為「毒港」。除了病毒細菌，香港毒品日益猖獗，黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻早前在各地政府聯手打擊下，其販毒集團走向末路，在各地瘋狂出貨，而本港檢獲數字亦上升。外界質疑警方過去疑有高層充當保護傘，以致緝毒不力。特區政府全方位失職，香港亂象紛呈，禍胎同時爆發，出現「五毒」，包括毒禍、港獨之毒、反中亂港蘋果毒、假難民毒及政府懶政之毒，每一種都足以成為駱駝背上最後一根稻草，若果同時發作，「五毒攻心」，香港不是壽終正寢，而是死於非命。

特區淪喪，很大原因是栽在自己人之手。反修訂《逃犯條例》爆發暴亂潮，內地官媒多次炮轟幕後黑手為大漢奸黎智英、李柱銘、何俊仁及陳方安生組成的「叛國亂港四人幫」以及小漢奸黃之鋒等人，在港攪局挑戰特區政府管治權威，在外則不斷赴美撥弄是非乞求干預，為他們背後的「洋大人」賣命，拿香港當刀子和談判籌碼，給中國添堵添亂。中央政府所託非人，特區管治團隊倒行逆施，縱容暴亂，包庇禍根。民生做不好，政治一塌糊塗，從洋葱菌到蘋果毒，見微知著，把關不力，百毒禍港，絕對咎由自取。