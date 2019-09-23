二○二○年初台灣大選，國民黨、民進黨的總統參選人確定，郭台銘不參選，喧騰一時的「郭柯王」破局，變成又是藍綠對決的舊戲碼，「第三勢力」始終不成氣候，非藍即綠兩黨政治的格局穩如泰山。

中央選舉委員會日前公布總統、副總統被連署人有八組，除了新黨推出的楊世光與喜樂島力挺的呂秀蓮，另外有六組不見經傳的人登記連署。自言已經心靈退出民進黨的呂秀蓮宣布參選，在兩黨對決的大選投下一枚不大不小的「震撼彈」，呂秀蓮批評蔡英文總統領導的民進黨開始不一樣，現在這個民進黨，就像中華民國有兩個，一九一二年在南京的中華民國，及一九九六年在台灣的中華民國，同名不同質。民進黨如果要讓人覺得代表台灣的話，必須表現更好，展現更多智慧，接受更嚴厲的檢驗。民進黨主席卓榮泰隨即拜會這位「祖母綠」，不是勸退，而是向她「請益」。會後呂秀蓮轉述，卓榮泰及民進黨希望她即將展開的連署，不要被某一個政黨操弄，她說，歡迎所有政黨支持她，也希望改變台灣的人幫她連署。

中華民國國父孫中山先生一百年前的遺教：「甚麼是民權主義（民主主義）？民權主義就是四萬萬中國人做皇帝。」那是說民主人人有份，民主是人民當家作主，主要體現在普及而平等的選舉制度，人民投票選舉政府和議會代表。然而，雖說政治權利人人平等，但並不是人人都可以競逐大位。參加中華民國總統選舉，如果不是政黨提名，獨立參選的門檻是先繳交新台幣一百萬元登記連署，並要在一定期限內取得廿八萬選民公民連署，才能成為總統候選人。

呂秀蓮可以在十一月二日跨過廿八萬選民連署門檻嗎？相信這也許是民進黨比較關切的，因為如果公民連署跨過門檻成為總統候選人，綠營分裂，可能會衝擊蔡英文選情。前總統陳水扁就公開表示不支持呂秀蓮參選，認為她天命已過，無法當選，卻可能拉下蔡英文。呂秀蓮的回應是，陳水扁去年還在鼓勵她選總統，「因為增加一年我就老很多嗎？」

呂秀蓮曾因美麗島事件坐過政治黑牢，在七、八十年代台灣黨外政治抗爭運動，有一定的歷史地位。呂秀蓮參加民主選舉從未吃過敗仗，一次立委、兩次桃園縣長、搭配陳水扁參加二○○○年與○四年大選，五戰皆勝。不少台灣政評人認為，呂秀蓮參選總統的公民連署應該可以過關，因為國民黨應該會策動支持者連署，讓呂過關，可以「𠝹票」，這也是選舉策略之一。然而，如果蔡英文的選情因而受到衝擊，民進黨必然會操作棄保，讓綠營支持者歸隊。