暴力易放難收，絕對不能解決問題，可惜香港除了有一班喪心病狂的暴徒，更有一班居心險惡的政客和愚昧無知的縱暴市民，大大聲說「暴力能夠解決問題」，將香港推向萬劫不復的深淵。結果，暴徒由擲磚變成縱火，由縱火變成投擲汽油彈，再由投擲汽油彈變成搶警槍，暴力一次比一次升級，行動一次比一次瘋狂，倘若下次搶警槍得手，是否要槍殺警員以至無辜市民？

政制及內地事務局局長聶德權昨日落區「溝通」，旋即被暴徒包圍、照雷射筆、擲物，真是我見猶憐。但他不應怪責暴徒，因為暴徒一早講明要暴力奪權，要怪就怪自己的上司，是林鄭月娥堅持其「大和解」路線，堅持要司局長落區構建溝通平台，堅持要被打完左邊面，連右邊面也送上被打。

自作孽，不可活。香港之所以淪落到如此地步，最大的罪魁禍首，就是到了今時今日仍無所作為的林鄭政府。社會要求港府就「禁蒙面法」立法，只要引用《緊急法》連同行會成員一起頒布即可實施，但林鄭一直詐傻扮懵。律政司司長鄭若驊則溫溫吞吞表示正在研究，擺明敷衍。以港府之辦事效率，所謂正在研究即是拖字訣的代名詞，沒有幾年不能成事，然後又要諮詢，又要上立法會，加上港府慣性一遇阻力即跪低，意味「禁蒙面法」永遠立法無期。暴徒又可以繼續蒙住塊面，做盡喪盡天良、無法無天的事。

正如暴徒所說，現在是打仗，是一場戰爭，戰爭能夠靠口水解決，這個世界就不會充斥暴力，動盪不安。林鄭做了六十幾年人，當官也有四十年，因何仍天真如黃花閨女？治亂世只能用重典，暴徒現在是要奪權攞命，港府卻要主動送死，這不叫慈悲，這叫戇居。香港百年基業毀於一旦，既是死於反中亂港政客、暴徒和縱暴市民之手，更是死於一班高薪低能的庸官之手，無辜市民除了徒嘆奈何，夫復何言。