號稱和平、理性、非暴力的示威者，自己雖然不參加騷亂，卻堅持不與暴徒割席，甚至在背後默默支持。這批人目光短淺，不懂得從整個棋局的角度去思考問題，所謂「君子之德，貴乎移風易俗」，一種風氣掀起後，影響可以既深且遠，故向前走一步，不能不同時考慮往後的幾步該如何走下去。

一場反對修訂《逃犯條例》的風波，帶起了兩大歪風：第一，暴力抗爭是可以接受的；第二，Be Water，如水一般，時聚時散，也不必有明確統轄的抗爭方式是可取的。那倒好，往後一切的反抗力量都可以奉之為圭臬，當知剃人頭者，人亦剃其頭，因果循環，往往報應無差。

設想最終有一天香港實行了普選，泛民主派上台執政，他們的施政一樣會有人不認同，到時候的反對派便可以效法反修例運動，肆意堵路、襲警、破壞公眾設施。不是說Be Water的抗爭模式可取嗎？太好了，那就集合二、三千人，然後四處為禍，此舉成本低廉，但效果明顯。更難得的是能頂着道德光環，警察不能管我，管我的就是「黑警」；大眾電子傳媒不能罵我，罵我的就是匪類媒體。

若說反修例運動聲音響亮，皆因參與者是為正義而戰，其他抗爭則未必行。哈哈！別說笑了，何謂正義，內容任人演繹，太子站明明沒有示威者被警察打死，卻天天有人要求為多名死者討回公道，民智低劣至此，野心家若有意操弄，向你傳揚所謂的正義觀，何其容易。

剃人頭者被剃頭，不是沒有先例，泰國的紅衫軍、黃衫軍便是。紅衫執政，紅衫就是邪惡，黃衫就代表正義，反之亦然。如是互相傾軋，最後反而讓軍人政權坐收漁人之利。

當年紅、黃衫軍還得動員幾十萬人才能成事，如果香港發展出只消一、二千人的Be Water模式，往後則無論由誰執政，都必將永無寧日。