美國最愛做大佬。做大佬就係要威，呢，早前有多艘油輪在霍爾木茲海峽遇襲，沙特阿拉伯石油設施亦被炸，美國一直認為幕後黑手是伊朗，令中東局勢劍拔弩張。美國帶頭煞有介事拉攏盟友組成軍事聯盟在中東巡航，保護商船。依老朽看，這些都是姿勢多於實際，消息指美國提出有意與盟友於十一月組成有五十五艘艦船的海上監視體制，當然矛頭乃指向伊朗。

對於美國這位「大佬」，有人畀面肯出席會議商討有關事宜，例如英國、澳洲、沙特等，而德國、法國似乎不想埋堆。一直以來，有個老生常談的觀點，就是美國和英國對波斯灣的石油垂涎不已，因此不遺餘力地要介入中東事務，這說法頗值得商榷。

冇錯，回看歷史，英國確實曾經從沙特進口大量石油，但自上世紀八十年代以來，英國的石油消費主要來自大西洋北海油田，從沙特進口的石油只佔消費量約百分之三。至於美國，從波斯灣的石油進口更是象徵式，在戰後的大部分時間，美國更是石油的淨出口國。是以有論者指出，美、英對中東事務的介入，主要是為了獲得控制石油主要出產地之後產生的戰略利益，而不是為了滿足自身的消費。

事實上，美國知道世上大把地方出產石油，像委內瑞拉，其石油儲量超過沙特，不過委國的石油品質不佳，開採和冶煉成本高，而中東石油不但埋藏淺，而且品質好，開採成本低廉，是以對沙特石油設施被炸，美國特別緊張。不過，美國即使指摘伊朗是幕後黑手，看來頂多也是加強制裁，不會攻打伊朗。伊朗總統魯哈尼深明特朗普根本無意開戰，因為代價太高，而特氏亦不過求連任做多四年總統而已，不必殺氣騰騰！此外，中東位處歐亞大陸的中心地帶，地理位置非常重要，但因宗教和歷史等原因，誰都沒把握完全控制。真要教訓伊朗，任務也只好交給沙特，美國只做「君子」，情願供應武器，特朗普人老精也！