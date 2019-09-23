美伊戰爭在瀕臨爆發邊緣之際，德黑蘭軍官忽然宣告將會與俄羅斯和中國在阿曼海或印度洋北部的國際水域舉行前所未有的聯合軍演，莫斯科和北京對此沒有進一步回應，但時機敏感，伊朗故意誑事於外，目的就是向美方宣示它有中俄兩國撐腰。

北京陷於一個極之尷尬的處境，皆因伊朗與沙特這對宿敵，雙方都是主要的生意夥伴，也是石油的主要供應來源。伊朗涉嫌發射巡航導彈炸毀沙特最大的煉油廠，已經斷送了中國每天一百三十萬桶的原油來源，迫使中方領導人連忙與沙特通電話，慰問之餘，也乘機打聽如何填補現時的供應缺口。沙特說最快於月底完成搶修，恢復供應，惟遠水不能救近火，北京或已做好兩手準備，在必要時向伊朗增加購買石油的訂單──這不是欺沙特太甚了嗎？

最明智的大國外交，是拒絕捲入任何私人恩怨，同時又左右逢源，中國對伊沙兩國也是如此，只求合作，不問因由。然而，在這種危急存亡之秋，中國不能置身事外，被迫選邊站決定敵友。可是順得哥情失嫂意，北京暫時只能採取拖延戰術，縱然有意向伊朗靠攏，也不敢走得太近，因為在貿易戰每況愈下之際，跟伊朗過從甚密，只會增加被美國針對和報復的風險。

中國在伊朗當地擁有大量基建投資，包括鐵路和港口，最近更同意在未來廿五年向伊朗的能源和交通投資四千億美元，北京絕對不願意看見當地發生戰爭。不過，沙特軍方正在整裝待發，誓言報復，美軍亦願意提供情報甚至軍事支援。倘若沙特利用中國製的翼龍無人機空襲中國投資的石油設施，豈不是格外諷刺嗎？

一帶一路通伊朗，是為了突破美軍的海上禁運封鎖，但現時在舟山港卸貨的伊朗油輪，都無可避免地駛經馬六甲海峽，預示短期內石油進口仍是北京無法解決的難題。如果伊朗油廠也不幸被炸毀，情況定必會雪上加霜。