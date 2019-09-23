沙特阿拉伯石油設施遭受襲擊，中東局勢再度緊張，美國總統特朗普日前批准向海灣部署美軍，更揚言要對伊朗進行軍事打擊。而與此同時，中國、俄羅斯亦非局外人，俄國動員十三萬兵力舉行大規模軍演，並邀請中國軍隊參加，目標亦直指中東亂局，中俄聯手牽制美國及北約國家意圖明顯。

這次針對世界上最大的原油加工廠和油田的打擊，迫使沙特關閉了一半的原油生產業務。此外，這一事件還引發了數十年來最大的原油價格飆升，重新引發了人們對中東衝突的擔憂。一直以來，伊朗都堅稱自己不是這些襲擊行動的幕後主使，但美國卻認定是伊朗所為，雖然也門胡塞武裝宣稱是他們發動攻擊，但美國國務卿蓬佩奧已一口咬定是伊朗所為，並且定調是「戰爭行為」，特朗普日前更在白宮聽取國防部介紹各種軍事襲擊伊朗的選項，美國國防部部長埃斯珀宣布將在中東部署美軍和導彈。

伊朗自然也不甘示弱，立即還以顏色，警告一旦美國對伊朗採取軍事行動，將會導致「全面戰爭」。美國去年宣布退出伊朗核協議之後，中東事端驟起，美國航母駛入波斯灣，伊朗與英國互扣船隻，美軍無人機遭伊朗導彈擊落，特朗普一度欲空襲伊朗，惟在最後一刻叫停，美伊從此處於一觸即發的戰爭邊緣。

中東戰雲密布，是否開打尚待觀察，但油價上漲，已經令全球受害。中俄當然也不能置身事外，但在襲擊沙特油田的罪魁禍首是誰仍未有確鑿證據之前，中俄兩國也難以表態，因為無論是沙特或伊朗，與中俄都有千絲萬縷的關係。雖然美國宣稱暫時不會尋求與伊朗發生武裝衝突，並且呼籲德黑蘭對話，但中俄面對美軍進駐中東卻不能不防，尤其是一旦爆發衝突，戰火延至中亞勢威脅兩國利益，包括中國在中亞的石油通道。

值得關注的是，中俄軍方均宣布，俄羅斯舉行「中央-2019」演習的課題，就是「多國聯合部隊集群遂行打擊國際恐怖主義任務，維護中亞地區軍事安全」。其中俄羅斯動員逾十萬兵力、超過二萬件武器裝備，還有六百架飛機、十五艘軍艦支援，S300及S400防空導彈系統也對外亮相。此外，另有七個國家參與，除了巴基斯坦、印度、吉爾吉斯、哈薩克、塔吉克斯坦和烏茲別克之外，最受矚目的就是中國，派出一千六百名官兵，各款武器裝備超過三百件，另有三十架戰機參與，包括殲11、飛豹戰機及武裝直升機，兵力規模僅次於東道主俄羅斯，更獨立擔負一個方向的反恐作戰任務，規模龐大引發國際關注。

特別是，演習主場地點選擇在靠近伊朗及中亞的俄羅斯奧倫堡州東古茲靶場，明顯針對美國而來。中國國防部部長魏鳳和與俄羅斯總統普京更一同現身視察軍演，雙方均強調中俄加強軍事合作，共同維護地區安全和世界和平。大國博弈，拚的是實力，「真理永遠都在大炮射程之內」，美國雖可獨霸世界，但對中俄軍事結盟所展現的實力，或也不能小覷。