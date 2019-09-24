正論：寧護漢奸不護旗　臥等平亂實等死

剛過去的周末周日，屯門及沙田分別有五星旗被人拆下燒毀及拋進水中，堂堂中華人民共和國的象徵受如此屈辱，但見黑衣黃毛小子在旁叫囂起哄，不見有人出來護旗。身負重任的那個人，原來臥在深切治療部，變成無知覺無反應的植物人，雖生猶死，留給後世的是一個自取滅亡的故事，名字叫香港。

想當年香港在十四億人歡呼中回歸祖國，各界善頌善禱，一片光明新景象，中港關係如膠似漆，市民大都慶幸堂堂正正做中國人，不用再屈膝做英國殖民地子民。然而所託非人，從董建華、曾蔭權到梁振英等三任特首都有負眾望，令到特區元氣大傷，現任特首林鄭月娥更加是駱駝背上最後一根稻草，剛愎自用，自以為「好打得」，強推政策招致民怨，像修訂《逃犯條例》諮詢不足，反對派趁機挑起民憤，終致亂局不可收拾。

六月兩次港島大遊行，林鄭政府跪低，反對派得寸進尺，提出所謂五大訴求，暫緩修例仍不收貨，繼續衝擊政總及警察總部等機關，而且暴力不斷升級，從堵路到堵機場發展至四處縱火，燒港鐵站及破壞站內設施，即使林鄭正式撤回修例亦未見收手，本報正論及功夫茶在示威初期已警告這是一場爭奪特區管治權的戰爭，之後中央及官媒才指有人在搞港獨「顏色革命」，不但破壞兩制，甚至挑戰一國的底線。

七月一日示威者衝入立法會，又將立法會示威區所掛的五星旗換成底色黑色的紫荊旗。七月二十一日，示威者噴污中聯辦掛着的國徽，八月三日及五日，遊行人士把尖沙咀海旁的五星旗拆下拋進海裏，更一度掛上「香港獨立」旗幟。剛過去的周日示威者將沙田大會堂的五星旗拆下，帶入商場輪流踐踏、塗污及淋液，最終將旗幟拋入城門河，極盡羞辱之能事。六月至今示威者先後九次做出毀壞及羞辱五星旗的行為，又多次在遊行中高舉英美等國國旗及港獨旗幟，意圖再明顯不過。政府明知五星旗成為攻擊目標，多次示威遊行從來沒有派員專責護旗。國旗是一個國家的象徵，羞辱五星旗等於踐踏中華人民共和國的尊嚴，特區政府對「恥」無動於衷，是心盲眼盲還是耳聾？完全沒有反應，不是植物人是甚麼？

建國七十周年十一慶典即將來臨，網民已預告當日必定空群而出搞事「贈興」，肯定五星旗又會成為狙擊目標，舉世注視下，如果又再有燒旗拋下海，英美及港獨旗飄揚，蒙受如此奇恥大辱，國家顏面何存？慶典意義何在？小小一個特區政府，能夠承擔責任嗎？

林鄭管治團隊縱容暴徒作亂三個多月，十八區無日安寧。民不聊生，警隊未出全力，依舊點指兵兵玩兵捉賊遊戲，所謂大搜捕只是曇花一現。市民由盼望變成絕望，把止暴制亂的希望寄託在北京。中央政府有槍有炮有解放軍，對付拉雜成軍的黑衣暴徒，打個噴嚏便可解決，為何至今依然按兵不動？有說因為在十月一日前不想大動干戈鎮壓，免得破壞慶典氣氛。大家便等着瞧吧，還有不到十天便揭盅，若之後依舊未有採取行動，不但讓外國瞧不起，所有中國人亦難抬起頭做人，魯迅說勇者憤怒，抽刀向更強者；怯者憤怒，抽刀向更弱者。若對弱者也不敢揮刀，令人想起「東亞病夫」的污名，當年李小龍一腳踢破寫有這四字的牌匾，大吐烏氣，振奮中華人心，如今大俠已歿多年，故居亦面臨清拆，特區俠氣無存，骨氣也看不見，新一代東亞病夫是不折不扣的植物人，臥在深切治療部等死！

故事說到這裏，讀者會問，究竟這個植物人癱在床上已經有多久？據說最少超過兩年，由一宗駭人的刑恐案開始。前年六月四日傍晚，壹傳媒黎智英在維園出席六四祈禱會後，突走到一名現場採訪的東方報業集團男記者面前，一邊用手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全被錄影，有圖有片，證據確鑿，但事發至今逾兩年，律政司仍未作檢控。東方及受害記者先後十五次去信，律政司三度違反服務承諾，未有在十四天內回覆，即使回覆亦是虛答敷衍，連「告與不告黎智英」亦不肯確定。今次以電郵回覆第十五封信，內容仍是了無新意，就好像一個植物人，無論外界如何高聲催促、多大動作推動，依舊反應不變，令人心灰意冷，親者痛，仇者快，受害者無了期等待。各界質疑鄭若驊領導的律政司是否設「一司兩制」，對涉及黎的案件特事特辦，政治考慮大於法治，立法會議員直斥律政司不公，應盡快檢控黎，還東方及受害記者一個公道。

特區這個癱瘓症禍及全身，特別是患了腦癱未能分辨黑白，愛國愛港傳媒視如無物，對反中亂港的大漢奸黎智英卻愛護有加，中央及官媒多次指出黎是「禍港四人幫」之首，黎卻如有保護罩，逍遙法外，旗下《蘋果日報》煽動上街衝擊，至今未被取締；黎等佔中三十九名搞手五年來未被檢控；黎涉及黑金秘捐泛民政客竟獲放生。「禍港四人幫」還包括民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁以及前政務司司長陳方安生。其中李柱銘與黎智英同被官媒指為「現代漢奸代表」，陳方安生則為港英餘孽，繼續為舊主搞鬼。四人幫最愛到處唱衰香港，黎智英早前高調赴美與多名美國高官會面，聲稱「為美國而戰」，又要求制裁涉及打壓反修例的中港高官領袖，更揚言不怕解放軍入城。

漢奸黎如此狂妄，背後外部勢力昭然若揭。美國總統特朗普把香港局勢與中美貿易戰掛鈎，特區之亂為國家增煩添憂。治亂世，用重典，絕對需要有效地執行法規，警方拘捕了接近二千人，三個月來卻沒有一個暴徒受審，恐怕像漢奸黎刑恐記者案，拖多兩年也未有結果。各界憂慮警方拉人，律政司不敢告人，甚至司法放人，君不見所謂五大訴求，其中有一項是要求特赦所有暴徒嗎？

特區掌權者素來怯洋懼外，寧護漢奸不護旗，「禍港四人幫」作惡多年未除，可見打狗還看主人面，放過暴徒亦有甚麼出奇？危癱政府命不久矣，懶得理多一個或少一個毒瘤，然而七百萬市民，真的甘心陪它等死嗎？香港的故事，難道注定悲劇收場嗎？