世界視線：大金主出面施壓　特朗普連任添憂

美國媒體報道，特朗普最大金主之一、拉斯維加斯金沙集團主席艾德森曾致電警告，指中美貿易戰升級，將對美國經濟以至總統連任造成影響。艾德森是共和黨的主要捐款人之一，澳門博彩業務是集團的主要收入來源。一六年大選，艾氏在選戰最後階段改為支持特朗普，捐款逾一億美元。儘管根據上述報道，艾氏並沒有直接提及自己在中國的業務，但特氏日前突然宣布押後對中國貨品加徵關稅，卻是不爭的事實。

事實上，艾德森對特朗普政府政策的影響，絕對不容小覷。作為猶太裔富商，艾氏推動華府推行種種親以政策不遺餘力，由華府承認耶路撒冷為以色列首都，並將大使館遷往耶城，到承認以色列對戈蘭高地的主權，背後皆可看到艾氏的身影。一六年大選期間，艾氏原本支持佛羅里達州參議員魯比奧，以致特朗普在社交網站發文譏諷魯比奧是艾氏「完美的小傀儡」，輪到特氏自己上場，卻對艾德森的以色列政策言聽計從，不可謂不諷刺。

外界一直盛傳，前國家安全顧問博爾頓是艾氏力薦安插在特朗普身邊的人，特氏怒炒博爾頓，並一度放風稱願意跟伊朗總統魯哈尼無條件會面，相信亦是惹惱艾氏的原因之一。

金主們對美國總統的影響力，早就是公開的秘密，但特朗普對他們的依賴又要更深一層。在過往的總統初選，每當有參選人明顯跑出，金主們自然會「西瓜靠大邊」。然而特氏在經貿、移民、外交等範疇的政策跟共和黨主流太過南轅北轍，黨內大老以至國會議員、州長等要角遲遲不肯「輸誠」，反而是以艾德森為首的金主們振臂一呼，客觀上起了倒逼「黨意」的效果。對於這樣一位「造王者」，特氏自然更要投桃報李。

當然，特朗普打貿易戰進退失據，國內經濟前景不妙，恐怕才是艾德森「鳴槍示警」的最根本原因。科氏企業行政總裁查理斯科赫去年就曾對特氏的貿易政策大肆抨擊，甚至有傳他會倒戈襄助民主黨。都說美國總統除了要看「選票」，更得看「鈔票」，誠哉斯言。