神州觀察：垃圾遍野圍天路　生態保護響警鐘

舉世聞名的青藏公路綿延約二千公里，是連接青海、西藏與內地的經濟大動脈，也是世界上海拔最高的公路，被稱為世界屋脊上的「天路」，然而這條青藏高原上的公路，近日卻被揭沿線隨處可見垃圾，觸目驚心。

據報道，從青海格爾木到拉薩沿途，除公路沿線散落的塑膠袋等垃圾外，在納赤台、西大灘、不凍泉、五道梁、沱沱河和雁石坪等養路工區、兵站所在地，聚集了大量飯店、修理店和加油站，每天都將大量生活垃圾隨意傾倒，在公路旁形成巨大的垃圾帶。其中地處三江源國家公園、可可西里區域內的公路沿線地帶，情況尤為嚴重，沿途隨處可見在青藏公路兩側丟棄的垃圾，如易拉罐、塑膠瓶、塑膠袋、紙盒等，這些垃圾多為貨車及自駕遊司機所丟棄。

事實上，早前已有環保組織對四百五十公里青藏公路兩側進行調查，發現約有十六萬件垃圾，可見儘管中央三令五申強調生態保護，甚至派出督察組，但天路垃圾污染狀況仍未有效改善，導致「風吹草低見牛羊」的綺麗風光變成「風吹草低見垃圾」景象。

天路垃圾遍野，不僅破壞草原景觀，還污染可可西里草原以及長江水源地，更對棲息在青藏公路兩旁的藏羚羊等野生動物以及家畜造成直接危害。據報道，目前青藏公路沿線居民點已出現以垃圾為食物的「垃圾羊」、「垃圾牛」，不能消化的塑膠製品常導致牲畜死亡。

出現上述狀況，一方面是國人道德問題，曾有調查顯示，國人旅遊十大陋習中就包括隨手亂扔垃圾、不保護環境兩大惡習，除了要加強教育，還有必要推動立法，以法律形式禁止亂丟垃圾的現象。而從深層次看，地方政府保護不力、重經濟輕環境亦是主要原因。青藏公路網愈來愈發達，沿線政府只顧發展旅遊、增加收入，卻忽略自然生態保護。

至於所謂「三江源」，即是黃河、長江、瀾滄江的發源地，滔滔江河水奔湧而下，養育了無數生命，開啟了中華大河文明；而青藏高原由於三江源的存在，因而被稱為「中華水塔」，被公認為亞洲重要的水源涵養地及生態安全屏障，在維護國家生態安全中具有舉足輕重的地位。如果「中華水塔」被污染，所有的三江水系都將無法獨善其身，而所涉及流域的省份，都會成為污染的受害者。

眾所周知，生態文明建設是中央提出的實現美麗中國的重要舉措之一，因而中央近期多次召開會議，部署長江和黃河流域的生態保護和治理工作。但如果源頭生態都未能保護好，下游流域治理又能有多大成效呢？顯然，天路垃圾對三江源生態安全再次敲響了警鐘。