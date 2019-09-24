功夫茶：快靚正東網新聞台　實力主播魅力登場

唔經唔覺，中秋已經過咗兩個禮拜囉，領先同行創立嘅《東網新聞台》眨吓眼，明天正午十二點正式強勢開台啦，各位街坊，千祈唔好走寶，記得擔定櫈仔捧場欣賞咯噃！

嗱，《東網新聞台》將為廣大觀眾提供最快最新嘅即時新聞，緊貼現場實況嘅東網直播，同埋精闢獨到嘅評論節目等，必定令你小事看得仔細，大事更知所分析得鞭辟入裏，可以令你俯瞰全局。《東網新聞台》嘅「東網正點新聞」係焦點所在，每節約十五分鐘，由譚敏聰、鍾蔚瑩、陸智豪等專業主播主持。呢三位主持，大家千祈咪以為佢哋個樣咁年輕必然係新手，其實佢哋每位都係有豐富新聞經驗嘅專業主播，周身刀把把利，家陣華麗登場，強勢坐鎮，一定冇得輸！

閒話表過，且先介紹吓譚敏聰，聰哥人如其名，敏於行，佢有成十年新聞界工作經驗，早年主要採訪有關房屋新聞，其後一四年爆發嘅佔領行動，聰哥亦走在最前線採訪，一六年又開始採訪政治新聞，曾參與採訪立法會選舉、宣誓風波等。其後擔任東網時事節目主持人，今年爆發嘅反修例風波，佢亦一直參與前線直播工作，並多次置身警民衝突現場直擊報道，可謂勇者無懼，梗有料到喇！

登登登登！另一位功夫茶要介紹嘅就係陸智豪啦！個名就夠晒豪情自我，不過功夫茶知道佢為人好鬼慎重，係一個資深新聞工作者，千禧年投身傳媒界，做到家陣，愈做愈起勁！嗱，○三年沙士襲港，佢老哥單人匹馬，留守重災區淘大花園同埋去威院採訪，成個趙子龍咁款，一身都是膽！除咗本地新聞，佢亦參與兩岸同埋國際新聞，仲撰寫評論文章，深入淺出，備受讀者關注。此外，陸智豪亦曾擔任評論節目主持，口才了得，今趟主持有關節目，可謂駕輕就熟啦！

嗱！介紹完兩位資深男主播，梗係要介紹吓笑容可掬嘅女主播鍾蔚瑩啦，喂，咪睇佢一臉稚氣，原來本身都係「老行尊」，已有逾十年傳媒工作經驗，從傳統紙媒到網絡新聞都拿手，主要負責發掘同埋撰寫國際、兩岸新聞，對環球局勢有深入了解，佢亦係評論節目「即時開講」嘅主持人！一臉親切，好有親和力㗎！呢位專業女主播，各位粉絲拭目以待喇！

各位街坊，香港即使步入衰世，妖言惑眾同埋邪說歪理特別多，幸好仍有《東網新聞台》守住一股清流，記住，明日二十五號中午十二時準時同各位魅力主播打個招呼啦！