產評：港樓弱勢漸顯現　通脹交困怎安居

雖然美國聯儲局上周再次落實減息，但由於香港在之前數年未有跟隨加足，令近期即使美國利率有變，也與港人無關。既然減息無望，經濟困局就日益加劇，縱使樓價回軟，惟通脹逆升，致使大眾荷包捉襟見肘，年輕人莫說成家立室，連基本生活也遇難題，政府實在責無旁貸。

二手樓價指數上星期按周再跌0.91%，創下廿一周最低，並且跌勢均勻，無論是大單位還是中小戶型，都出現不同程度跌幅，為去年十月以來首見。只要社會氣氛持續惡化，樓價再跌約4.8%的話，今年升幅就會化灰。

可惜「福無重至，禍不單行」，政府上周五公布，八月通脹達3.5%，高於七月的3.2%及市場預期，主因是豬肉價格高企，估計短期內也難以紓緩。由於政府早已警告，第三季經濟不振，連同第二季按季收縮，勢符合衰退定義。換言之，香港正處於嚴重滯脹，即經濟增長遠低於通脹，反映市民不但面對百物騰貴而薪酬追不上，更有被裁員風險，基層將最受害。

事實上，港人在這些年受到中美大量印鈔影響，資產價格被大幅推升，確實苦不堪言，惟政府施政不但怠慢、欠遠見，更節外生枝，民眾豈不怨聲載道！數據顯示，香港由○四年至去年期間，所有職業平均加薪63%，即平均每年加3.5%，惟同期樓價則狂飆4.2倍，當中最明顯的升幅是聯儲局○九年帶頭實施量化寬鬆之後。明顯地，打工仔單靠微薄的加薪，遠遠追不上樓價升幅，若以上述63%幅度計算，年輕人及無殼一族若不靠「父母幹」，怎能追上高達六百萬元的「上車價」呢？

更不堪的是，除了置業難，住宅租金在過去十多年，也累漲了1.7倍，平均每年升7%，又超過打工仔的薪酬加幅。再仔細地看，有七成年齡介乎24至35歲的年輕人，月薪不到3萬元。

由此可見，如今置業難度真的遠超上一代，不是能否吃苦及節省旅遊的問題。可惜的是，政府不思進取，收入十分倚賴賣地，例如去年賣地收入就佔了政府總收入約27%，若連同其他樓市相關稅項，房地產就佔了四成收入，之後是薪俸稅佔10%、利得稅佔22%、其他佔28%。換言之，若樓價有任何差池，政府就很容易陷入財赤，影響「派糖」力度，基層就更難對抗通脹。

面對經濟困局，政府絕不想大幅打擊私人住宅價格，繼而影響賣地進帳，唯一能做的就是盡快加大公營房屋供應。若認為可以再拖下去、被動式見步行步，後果必然嚴重。