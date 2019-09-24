特區政府應該爭取國際的支持，因為支持示威暴亂的反對勢力正在國際社會宣揚他們製造的危機假象，以此欺騙國際輿論。

實際上，與國際比較，香港在各方面都是先進的城市。在經濟方面，人均國民生產總值居於發達國家之列，外匯儲備勝於許多先進發達國家，兩者都反映出香港經濟的競爭力。而香港是全球第三大國際金融中心，超越東京、巴黎，以至新加坡，僅次於倫敦、紐約，人均收入水平也高於眾多的發達社會。

此外，香港的醫療服務，以性價比世界領先，城市管理的效率也高於英、美。至於政治上的法治與自由度，亦屬全球的前幾位，遠遠超過美國。就算是近月的政治動亂破壞，香港的城市管理可以在翌日便大致恢復如常，修復能力非英、美、日等國可比。三個多月的示威動亂並沒有真的癱瘓香港，香港城市的經濟、社會韌力異常強勁，此所以暴亂者要「攬炒」，三個多月香港受到損害，卻仍然可以大致運作如常。

以香港經歷的暴亂，在其他的國際城市早已演變為縱火、到處搶劫，警民傷亡嚴重。香港的破壞只在皮毛，更多的是政府、警察維持秩序的能力不足，有不合理的抑制，也顯示出若特區政府作出適當的鎮壓，暴亂便不容易延續，也大可早日瓦解。香港並非處於亂世，只不過是示威與暴亂造成的暫時破壞與混亂，政府還是有能力控制，香港的政治、經濟與社會穩定還是有着鞏固的基礎。

香港的問題是怎樣平復暴亂。只要特區政府在中央政府的支持和督促下，認真執法，「止暴制亂」並不是不可能之事，也不是遙不可及之事。

要加快平亂的工作，打敗反對勢力內外夾攻的攻勢，特區政府首要是把香港的真實現狀積極告諸於世，把香港即使在暴亂破壞底下仍然表現出的強大競爭力和經濟、社會穩定因素昭告天下。香港並非只是外國部分媒體報道的全面暴亂，暴亂破壞只是少數，其餘大多數的市民、大部分的城市運作，都還是如常。同時告訴國際社會，若國外支持，不予不合理的批評和施加政治壓力，香港社會不用中央政府的干預，在現有的「一國兩制」體制框架下，可以獨自地處理暴亂，在止暴制亂之後，可以藉此時機推行改革，把現有的問題、衝突用和平、合理的方法來逐一解決。

而在止暴制亂之後，香港還是一個世界城市，給國際經濟提供超卓的金融、貿易與專業服務，一如既往。香港還有人才、條件和決心，以及強大的中國因素。