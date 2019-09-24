在持續了三個多月的政治暴亂未有絲毫平息的形勢下，林鄭月娥急急忙忙的「搭建對話平台」，聲稱以此解決香港的經濟民生問題。然而，這是緣木求魚，而且影響十分惡劣，一是此舉刻意迴避平息暴亂乃當務之急，為暴亂「開創」更多的時間和空間，助長其沒完沒了，愈演愈烈；二是等於認可了反對派發動暴亂的一個歪理——這些都是因為香港遲遲沒有解決經濟民生造成的，他們乃「造反有理」、「暴亂有理」也。

林鄭月娥政府幹這種無用且十分有害的蠢事，香港只能更亂更暴，這是林鄭三個多月來推行綏靖投降路線、包庇縱容反中亂港勢力的又一「新作」。眾所周知，這場反修例風波和暴亂，不管打着甚麼旗號，標榜多少「高大上」的理由，迷惑、煽動了多少人，它首先都是極其嚴重瘋狂，破壞力、傷害力極大的犯法行為。

一個負責任的政府，必須首先使用一切相關法律武器，動員一切司法力量「止暴制亂」，只有平息暴亂，嚴懲了一切違法暴徒和幕後黑手，恢復社會安寧，才有條件和社會各界對話討論「社會深層次矛盾」問題、經濟民生問題。這個程序不容顛倒，否則禍害無窮，不但暴亂難消，經濟民生更被打殘，斷無翻身之日。

大家也知道，這場風波暴亂不僅瘋狂犯法，踐踏香港法治，而且具有鮮明強烈的政治色彩，是一場政治動亂。反對派和外國勢力相互勾結、緊密配合的政治目標乃奪取香港管治權，對整個中國發動「顏色革命」，對國家主權、安全及發展利益展開顛覆性的攻擊。因此，在平亂之後，要真正穩定局勢，長治久安，守護「一國兩制」行穩致遠，還有一個更為重要、不容拖延的政治工程要展開，就是要在行政、司法、立法、文教等各個領域，對反中亂港勢力、餘孽漢奸、無間道進行政治清理。

反對派不是要奪權嗎？中央就應反奪權，把長期失去的權力奪回來，且加固充實香港《基本法》中規定的已有權力，把中央全面管治權落在實處，落在細微處、關鍵處；如此，解決經濟民生問題方始有望也。